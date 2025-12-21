به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی بعدازظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه، با تشریح جزئیات مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، از پیش‌بینی بیش از ۱۲۰ همت منابع جدید و قابل تحقق برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استان خبر داد.



رحمانی با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس‌جمهور در دو بخش اعتبارات دولتی و منابع غیردولتی تدوین شده است، گفت: نگاه صرف به بودجه‌های دولتی پاسخگوی نیازهای عمرانی استان نیست و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شبکه بانکی، صنعت، خیرین و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان رویکرد اصلی دولت و مدیریت استان در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به وجود حدود ۱۳۰ همت منابع بانکی بالقوه در استان قزوین افزود: این منابع در کنار اعتبارات دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند توسعه استان ایفا کند.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با بیان اینکه بخشی از پروژه‌ها از جمله مسکن ملی و چند طرح صنعتی پیش از سفر آغاز شده بود، تصریح کرد: با کنار گذاشتن این پروژه‌ها، حدود ۱۲۰ همت منابع جدید از محل اعتبارات دولتی، بانکی و بخش خصوصی در قالب مصوبات سفر پیش‌بینی شده که طی یک تا دو سال آینده وارد چرخه اجرا می‌شود و تمامی این منابع واقعی و عملیاتی است.



رحمانی در تشریح پروژه انتقال آب طالقان گفت: برای این طرح، ۱۵ همت منابع غیردولتی از محل اوقاف تأمین شده که وابستگی به ردیف‌های مستقیم بودجه‌ای دولت ندارد و با توجه به داشتن مصوبه ماده ۲۳، ترکیب تأمین مالی آن شامل ۳۰ درصد منابع دولتی و ۷۰ درصد منابع غیردولتی است که روند اجرای پروژه را تسهیل کرده است.

۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از سوی دولت مصوب شد



وی مجموع اعتبارات عمرانی دولتی استان را حدود ۱۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش عمده این منابع طی دو سال نخست و بخش کمتری در سال سوم به پروژه‌ها تزریق می‌شود.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین درباره توزیع اعتبارات مصوبات سفر رئیس‌جمهور گفت: از مجموع اعتبارات عمرانی پیش‌بینی‌شده، ۳ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان، ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش راه و شهرسازی شامل راه‌های اصلی، روستایی و پروژه‌های مسکن، ۲ هزار و ۲۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش، ۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان به پروژه‌های وزارت نیرو، ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش ورزش، ۲۲۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن و ۱۵ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و حوزه علوم و تحقیقات اختصاص یافته است.



رحمانی با اشاره به استفاده از منابع مکمل تأمین مالی خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات مصوب، استان از ظرفیت‌هایی مانند آورده دهیاری‌ها، زیرسازی پروژه‌ها و مالیات نشان‌دار (ماده ۲۰) نیز بهره می‌برد که در اجرای پروژه‌هایی نظیر مرکز دیالیز محمدزاده نقش مؤثری داشته و با استقبال مناسب مردم همراه شده است.



وی تأکید کرد: تلفیق منابع دولتی و غیردولتی موجب هم‌افزایی قابل توجه در اجرای پروژه‌ها شده و زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان قزوین را در کوتاه‌مدت فراهم خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه در پروژه انتقال آب هیچ‌گونه فروش آبی صورت نگرفته است، گفت: منابع از دولت گرفته نشده بلکه در اختیار مجری قرار داده شده تا پروژه را اجرا کند و این سرمایه‌گذاری هیچ ارتباطی با قیمت آب مصرفی مردم ندارد و قرار هم نبوده تغییری در تعرفه‌ها ایجاد شود.



رحمانی با تشریح جزئیات تسهیلات بانکی مصوبات سفر رئیس‌جمهور افزود: مجموع تسهیلات بانکی پیش‌بینی‌شده ۲۸.۴ همت است که این اعداد کاملاً کارشناسی و مبتنی بر مصوبات رسمی بوده و اعلام آن‌ها بدون تفکیک، برداشت‌های نادرست ایجاد می‌کند. از این میزان، ۵۷۳ میلیارد تومان بانک تجارت، ۵ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان بانک ملت، ۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان بانک ملی، ۴ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان بانک صادرات و مابقی توسط ۱۱ بانک عامل دیگر تأمین می‌شود که پروژه‌ها، بخش مصرف و نحوه پرداخت همه آن‌ها مشخص است.



وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی استان شامل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است، اظهار کرد: طبق مصوبه، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش پیش‌بینی شده و همچنین ۹۵۸ میلیارد تومان نیز در قالب سپرده خاص و منابع مشخص بانکی تعریف شده است.



رحمانی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سفر را حل مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد در حوزه درمان دانست و گفت: پروژه بیمارستان هزار تخت‌خوابی با سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد که سال‌ها به‌دلیل موانع حقوقی متوقف بود، در قالب مصوبات سفر تعیین تکلیف شد. این پروژه شامل دو بخش بیمارستان و هتل بوده که هر بخش حدود ۳۰ همت سرمایه‌گذاری دارد و در مجموع به‌عنوان یک طرح بزرگ درمان و گردشگری سلامت اجرا می‌شود.



وی افزود: بخش عمده خدمات این مجموعه با تعرفه دولتی ارائه خواهد شد و در کنار آن، بخش گردشگری سلامت نیز موجب افزایش ظرفیت اقتصادی و درمانی استان می‌شود. مجوزهای لازم از جمله ماده ۲۰ وزارت بهداشت با پیگیری‌های مستمر استاندار و مدیریت ارشد استان اخذ شده و پروژه وارد فاز اجرایی شده است.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن گفت: در سفر رئیس‌جمهور حدود ۸ همت پروژه مسکن ملی افتتاح شد و بیش از ۳ هزار واحد مسکونی نیز در حال سرمایه‌گذاری و اجراست. به گفته وی، بر اساس ارزیابی وزارت راه و شهرسازی، استان قزوین در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نسبت به بسیاری از استان‌ها جلوتر است.



رحمانی با اشاره به پروژه‌های صنعتی و آموزشی افزود: در بخش صنعت حدود ۳ همت پروژه افتتاحی داشتیم و در حوزه مدارس نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه آموزشی از محل منابع دولتی و خیری در دست اجراست.



وی جمع‌بندی مصوبات سفر را حدود ۱۳۰ همت تفاهم‌نامه و منابع پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: از این میزان، حدود ۱۲۰ همت آورده جدید است که طی یک تا دو سال آینده وارد استان می‌شود و با تخصیص‌های صددرصدی، اجرای پروژه‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.



رحمانی تأکید کرد: علاوه بر مصوبات سفر، اعتبارات روتین ملی در حوزه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سایر بخش‌ها نیز به‌صورت مستمر به استان تخصیص می‌یابد و مجموع این منابع، جایگاه استان قزوین را به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی تثبیت کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به برخی پروژه‌های صنعتی و فناورانه گفت: در حوزه صنایع پیشرفته از جمله خطوط آلیاژی مورد استفاده در صنعت خودرو، پروژه‌هایی با اتکا به منابع غیردولتی فعال شده‌اند و اخیراً نیز ۳۵ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌ها و انشعابات این مجموعه‌ها پرداخت شده است.



رحمانی با تأکید بر اینکه بودجه استان یک عدد ثابت و ایستا نیست، افزود: بودجه ماهیتی سیال و پویا دارد و نمی‌توان آن را صرفاً در قالب یک نشست خبری توضیح داد. به‌عنوان نمونه، تنها در هفته گذشته برای بیمارستان شهید رجایی ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶ اخذ شد که از این میزان ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق بوده و در مجموع طی روزهای اخیر حدود ۷۰۰ میلیارد تومان منابع جدید به بخش درمان استان تزریق شده است.



وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی مصوب استان حدود ۲.۷ همت است، تصریح کرد: این رقم فقط مربوط به اعتبارات استانی است و در کنار آن، چندین همت ردیف ملی برای پروژه‌هایی نظیر سدهای بزرگ، راه‌ها و طرح‌های زیربنایی وجود دارد که خارج از این عدد به استان اختصاص می‌یابد.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با بیان اینکه رتبه‌بندی استان‌ها در حوزه اعتبارات ثابت نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد میزان تخصیص واقعی است نه صرفاً عدد درج‌شده روی کاغذ. ممکن است استانی در اعتبار رتبه بالاتری داشته باشد اما تخصیص پایین‌تری بگیرد، در حالی که قزوین در بسیاری از پروژه‌ها تخصیص‌های کامل و مؤثر داشته است.



رحمانی سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان را «بسیار پربرکت» توصیف کرد و افزود: حدود ۱۳۰ همت تفاهم‌نامه و منابع پیش‌بینی‌شده در این سفر مطرح شد که با کنار گذاشتن پروژه‌های افتتاحی مانند مسکن ملی و طرح‌های صنعتی، حدود ۱۲۰ همت آورده جدید طی یک تا دو سال آینده وارد استان می‌شود.



وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی استان گفت: در پروژه قزوین الموت هیچ کمبود منابع مالی وجود ندارد و بخش عمده علائم، روشنایی تونل‌ها و سازه‌ها انجام شده و تنها تکمیل یک پل به‌دلیل شرایط جوی به ماه‌های آینده موکول شده است.



رحمانی با بیان اینکه سیاست دولت در سفرهای استانی تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا است، خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که پیشرفت اندکی داشته‌اند، در اولویت نبوده و برای آن‌ها روش‌های جایگزین تأمین مالی از جمله مشارکت با شهرداری‌ها یا بخش خصوصی دنبال می‌شود.

استان قزوین در حوزه راه‌های روستایی عقب ماندگی دارد



وی در ادامه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های استان قزوین اشاره کرد و گفت: استان قزوین در برخی حوزه‌ها مانند راه‌های روستایی عقب‌ماندگی دارد، اما در مقابل، بیشترین تراکم آزادراهی کشور، دسترسی مناسب ریلی و مازاد تولید انرژی را داراست؛ به‌طوری که حدود سه برابر مصرف استان انرژی تولید می‌شود.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به وضعیت بارگذاری توسعه‌ای استان تصریح کرد: بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، میزان بارگذاری فعالیت‌ها در قزوین بیش از ظرفیت زیست‌محیطی استان است، بنابراین رویکرد مدیریت استان حرکت به سمت افزایش بهره‌وری، تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه صنایع دانش‌بنیان و گسترش بخش خدمات از جمله لجستیک، انبارداری، گمرک تخصصی و گردشگری است.



رحمانی افزود: پروژه‌هایی مانند پارک لجستیک، منطقه ویژه اقتصادی، پردیس علم و فناوری، گردشگری سلامت و بوم‌گردی روستایی در همین راستا تعریف شده‌اند و بدون ایجاد بارگذاری سنگین جدید، ارزش افزوده بالایی برای استان ایجاد می‌کنند.



وی درباره طرح‌هایی مانند فرودگاه و مترو تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها منوط به توجیه اقتصادی روشن است و هر طرحی که نتواند هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری خود را پوشش دهد، در اولویت اجرا قرار نخواهد گرفت.



رحمانی در پایان با اشاره به اصلاح فرآیند تخصیص بودجه گفت: حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی باعث شفافیت، جلوگیری از رسوب منابع و تسریع اجرای پروژه‌ها شده و این رویکرد به‌طور جدی در استان قزوین دنبال می‌شود.