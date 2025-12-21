به گزارش خبرنگار مهر، بهمنسام خانیان، دادستان رامسر شامگاه یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان با اشاره به وضعیت ساختوساز در مناطق روستایی گفت: متأسفانه بنیاد مسکن استان در برخی روستاها پروانههایی برای ساختوساز بلندمرتبه صادر کرده که با ظرفیت واقعی این روستاها همخوانی ندارد. این پروانهها بدون رعایت طرحهای هادی، ضوابط محیطزیستی و اصول فنی صادر شده و برخی دارای اشکالات قانونی هستند.
وی افزود: روستاها ظرفیت ساختوساز بلندمرتبه ندارند و صدور مجوزهای خارج از ضابطه با هویت و بافت کالبدی روستا، توان زیستمحیطی و حقوق عمومی مغایرت دارد. چرا فردی در یک روستا مجوز شش طبقه میگیرد اما برای دیگری دو طبقه صادر میشود و این روند ناعادلانه است.
دادستان رامسر با اعلام حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان در شهرستان طی روزهای آینده، تأکید کرد: این روند باید متوقف شود و فرمانداری به موضوع ورود کند. اگر قرار است بلندمرتبهسازی انجام شود، باید برای همه باشد و اگر ظرفیت وجود ندارد، هیچکس نباید مجوز دریافت کند.
سام خانیان در ادامه به اهمیت شایستهسالاری در انتصابات مدیریتی اشاره و تصریح کرد: انتظار داریم انتصابها بر اساس تجربه، تخصص و سلامت اداری انجام شود تا از سوءمدیریت، ترک فعل یا تخلفات احتمالی جلوگیری شود. هرچند دستگاه قضائی در نوع انتصابها مداخله ندارد، اما شاخصهای قانونی بهویژه در مشاغل حساس باید رعایت شود.
وی همچنین بر رعایت اخلاق اداری و احترام به مردم تأکید کرد و گفت: برخورد نامناسب، تأخیر غیرموجه یا پاسخهای غیرشفاف موجب نارضایتی عمومی میشود. تکریم واقعی مردم نه تنها توصیه اخلاقی بلکه یک تکلیف قانونی است.
