نگاه به اوقاف حمایتی است/ موقوفات نیاز به توسعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری با محوریت تبیین برنامه‎های هفته وقف و به منظور ترویج و تبلیغاین فرهنگ خیرخواهانه صبح یکشنبه با حضورحجت ‌الاسلام غلامرضا محمدزاده مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان تهران، حجت الاسلام سید هاشم حسینی معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار شد.

حجت الاسلام غلامرضا محمد زاده در ابتدای این نشست خبری با اشاره به حلول ماه ربیع الاول و گرامیداشت هفته وقف با اشاره به برنامه های هفته وقف افزود: برگزاری نشستهای تخصصی، همایش یاوران وقف، پخش مستند 13 قسمتی توشه ماندگار، تجلیل از اصحاب وقف از جمله برنامه های هفته وقف است، نهاد وقف اقتصادی، با خروجی فرهنگی و درآمد آن در ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران بیان داشت: آنچه را که در خصوص قرآن به عهده اوقاف است، برگزاری مسابقات قرآن کریم از مرحله شهرستانی تا بین المللی است که 40 هزار نفر ظرفیت حضور در مسابقات قرآن را دارند و قریب به 14 هزار نفر تا کنون در طرح تربیت حفاظ ثبت نام کرده اند.

بیش از 700 نیت در کشور وجود دارد

حجت الاسلام محمد زاده ادامه داد: بیش از 700 نیت در کشور وجود دارد که 300 نیت آن در استان تهران در حوزه های مختلف است که از خرید دانه برای پرندگان در فصل زمستان تا نیتهای تحقیق و پژوهش وجود دارد که ظرفیتهای جدیدی برای وقف و زمینه های جدید وقف وجود دارد که با مشاوره به افرادی که قصد وقف دارند، عملی می شود.

وی همچنین امضای تفاهم نامه به منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک کشور و سنددار کردن اراضی برای جلوگیری از تعرض و همچنین تهدید حدود و رفع معارض از عمده فعالیتهای اوقاف عنوان کرد.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری یادآور شد: عمل به نیات واقفان، حضور مشاوران وقفی، برپایی کارگاه تخصصی و هدایت نیات واقفان به سمت تحقیق و پژوهش، درمان، محیط زیست و شیوه های نوین تبلیغ از جمله برنامه های اوقاف است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران با طرح این سئوال که به وقف به عنوان پایه اساسی اقتصاد اسلامی در مجلس شورای اسلامی یا دولت، چقدر پرداخته می شود؟ گفت:به وقف همواره به عنوان یک نهاد حمایتی مانند بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) نگاه می شود در حالی که این نهاد، نهادی اقتصادی با خروجی فرهنگی است و جایگاه تخصصی وقف در جامعه مشخص نیست.

هرآنچه امروز در حوزه وقف به آن مباهات می کنیم متعلق به گذشتگان است

وی افزود: هرآنچه امروز در حوزه وقف به آن مباهات می کنیم متعلق به گذشتگان است و می توان گفت بر سر سفره گذشتگان نشسته ایم؛ فعالیت در حوزه های موقوفات، بقاع متبرک و قرآن از وظایف این سازمان است.

حجت الاسلام محمد زاده تصریح کرد: در هفته وقف بسیاری از پروژه هایی که اجرای آنها فقط برعهده اوقاف بوده و هیچ نهادی در آن دخالت نداشته است افتتاح می شود که طرح جامع توسعه، تعمیر و تجهیز بقاع متبرک از دو سال پیش با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمهندسی در بقاع آغاز شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از ساخت و سازها در بقاع متبرک به علت مهندسی نبودن در سالهای گذشته تخریب شده که با تأکید بر ساخت و سازهای مهندسی از این موضوع جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: قرارگاه الغدیر با هدف ایجاد موقافات نوین و اداره نوین موقوفات در استان تهران به همین منظور تشکیل شده است.

موقوفات نیاز به توسعه، رشد و پرورش دارند

وی یادآور شد: نیاز به وقف در زمینه های تحقیق، پژوهش، محیط زیست، درمان و شیوه های نوین تبلیغ در جامعه وجود دارد و موقوفات نیاز به توسعه، رشد و پرورش دارند، اما این اتفاق تا کنون آنچنان که باید نیافتاده است.

حجت الاسلام محمد زاده افزود: بیشتر اعیانی و بازار تهران، موقوفه است که با وجود درآمدهای میلیاردی به نیت واقفان برای توسعه آنها عمل نشده است و در برخی موارد در اسناد اجاره موقوفات، اجاره های غیر واقعی برای موقوفات تعیین شده و مصلحت وقف و موقوفه در نظر گرفته نشده است.

وی تعیین اجاره بهای غیرواقعی را به ضرر نیت واقف، ظلم به واقف و موقوفه خواند و تأکید کرد: این مهم به نظم اقتصادی نیز آسیب می زند و در دریافت اسناد موقوفات کوتاهی شده است که با تفاهم نامه ای با سازمان ثبت اسناد و املاک، همه موقوفات استان تهران سند دار می شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران ادامه داد: اختلافهای زیادی با منابع طبیعی بر سر موقوفات نیز وجود داشت که با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان جنگلها و مراتع بر طرف شده و موقوفات مشخص می شود.

کمتر از هفت درصد موقوفات کشور قرآنی است

وی با بیان اینکه کمتر از هفت درصد موقوفات کشور قرآنی است، گفت: برای ترغیب به حفظ قرآن کریم، امسال 40 هزار سهمیه برای استان تهران در نظر گرفته شده است که این ظرفیت با توجه به جمعیت میلیونی استان تهران، بسیار کم است.

حجت الاسلام محمد زاده با بیان اینکه مسابقات قرآنی در سالهای گذشته از رشد برخوردار بوده است، اضافه کرد: در استان تهران بسیاری از نیتهای قرآنی واقفان، قرائت قرآن برای شخص واقف است و نیتی برای تحقیق، پژوهش و تحقیق در قرآن وجود ندارد.

اعلام برنامه های سال آینده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

معاونت فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران نیز در ادامه این نشست با اشاره به حوزه‌ های عملکردی و برنامه‌ های اداره اوقاف تهران برای سال آینده گفت: از برنامه‌ های شاخص، طرح بهاری در ایام نوروز در بقاع متبرکه است که پذیرای مهمانان نوروزی و آغاز مراسم تحویل سال و دعای تحویل سال است.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی با اشاره به برنامه بعدی افزود: سوگواری یاس نبوی در عزاداری دخت نبی اکرم اسلام که عزاداران از تمام نقاط تهران به صورت هیأت و دسته‌های عزاداری وارد بقاع متبرکه می‌ شوند.

معاون فرهنگی اداره اوقاف امور خیریه استان تهران ادامه داد: در ایام ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی را با عنوان سفره ‌های کرامت و محافل انس با قرآن و کرسی تلاوت داریم که در شب قدر برنامه احیا و خیمه معرفت در بقاع متبرکه برگزار می‌ شود، همچنین طرح پاسخگویی به مسائل شرعی را در این ایام داریم.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به طرح بعدی که بصیرت عاشورایی است، عنوان داشت: در ایام محرم سال آینده و شهادت حضرت رسول(ص)، امام حسن(ع) و امام رضا(ع) برنامه‌ هایی در بقاع متبرکه داریم با عنوان بصیرت عاشورایی برگزار می شود.

امید است بتوانیم به سخنان رهبری لبیک بگوییم

وی با اشاره به طرح تربیت حافظان قرآن اضافه کرد: در حال حاضر 14 هزار نفر در استان تهران برای این طرح ثبت ‌نام کرده‌ اند که امیدواریم این تعداد به 40 هزار نفر برسند و بتوانیم به سخنان رهبری لبیک بگوییم.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به طرح بعدی که طرح مأنوس شدن با قرآن است، گفت: از تمام سنین قاریان و حافظان قرآنی در این طرح دعوت به عمل می ‌آید و مراسم تقدیر و تشکر برگزار می ‌شود.

وی در پایان به اشاره به کارهای فرهنگی قرآنی گفت: 83 بقعه دارای مراکز فرهنگی و قرآنی هستند و به صورت کاملاً قرآنی به جوانان علاقه ‌مند در زمینه‌ های فرهنگی و قرآنی کمک می‌ کنند و نقش حمایتی و نظارتی را دارند.