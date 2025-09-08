به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه وقف نشست خبری با حضور سید حسن میرکریمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران عصر امروز دوشنبه هفدهم شهریور ماه در سالن جلسات اداره کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار شد.
میرکریمی در این نشست با اشاره به اهمیت موقوفات در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نیت وقف در استان تهران به ثبت رسیده که حدود ۲۰ نیت بهصورت متواتر و در حوزههای مختلف از جمله امور مذهبی، اطعام نیازمندان، خدمات اجتماعی مانند یتیمخانهها، پرورشگاهها، مراکز درمانی و خدماتی در حال اجراست.
بیش از ۸ امامزاده و مکان مقدس در کل کشور
وی افزود: وظیفه اصلی سازمان اوقاف، صیانت از موقوفات و رساندن آنها به بهرهوری مطلوب در راستای تحقق نیات واقفان است. برخی موقوفات متصرفی مستقیماً در اختیار اوقاف قرار دارد و برخی دیگر نیز توسط متولیان وقف اداره میشوند.
مدیرکل اوقاف تهران با اشاره به ظرفیت بالای بقاع متبرکه تصریح کرد: در کشور بیش از ۸ هزار امامزاده و مکان مقدس وجود دارد که سهم استان تهران از آنها ۳۱۳ بقعه متبرکه است. این اماکن علاوه بر نقش معنوی، به پایگاههایی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدهاند؛ بهطور نمونه در امامزادگان عینعلی و زینعلی خدمات ورزشی، درمانی و فرهنگی در کنار فعالیتهای مذهبی ارائه میشود.
میرکریمی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای قرآنی سازمان اشاره کرد و گفت: ایجاد محافل قرآنی و برگزاری کلاسهای آموزشی از سطوح مقدماتی تا مسابقات بینالمللی، بخشی از برنامههای فرهنگی این سازمان است.
وی همچنین به الزام سنددار شدن املاک وقفی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد، پیشرفت چشمگیری در این حوزه داشتهایم و امیدواریم تا پایان سال جاری تمام موقوفات سنددار شوند.
سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیاردی اوقاف در بخش دانشبنیانها
مدیرکل اوقاف استان تهران درباره فعالیتهای حمایتی این سازمان گفت: در سال جاری حدود ۸۴ میلیارد تومان در قالب طرح شمیم حسینی به هیئتهای مذهبی پرداخت شده است. همچنین ۱۲ میلیارد تومان برای پشتیبانی از موکبهای استان تهران در ایام اربعین هزینه شده است.
وی ادامه داد: در بخش سرمایهگذاری و فعالیتهای دانشبنیان نیز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و در مجموع ۸۷۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای استان در حوزههای مختلف هزینه شده است.
میرکریمی با اشاره به سهم موقوفات در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰ درصد مراکز درمانی استان تهران اوقافی هستند که توسط واقفان وقف شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفتهاند.
وی همچنین به موضوع انرژیهای نو پرداخت و گفت: امسال هشت مرکز ۲۰ کیلوواتی وارد مدار شدهاند و همچنین در هتل ارم تهران مرکز تولید انرژی افتتاح شد که ظرفیت تولیدی آن بسیار زیاد است.
مدیرکل اوقاف استان تهران در پایان تأکید کرد: تمام فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری سازمان براساس عواید مازاد موقوفات انجام میشود و اولویت نخست همواره اجرای دقیق نیات واقفان خواهد بود.
وی در خصوص ارزش گذاری قبور بقاع متبرکه گفت: قبور در بقاع متبرکه در شمال تهران از جمله امامزاده صالح به مبلغ ۵ الی ۷ میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. این ارزش گذاری به فراخور محدودیت دفن اموات در بقاع متبرکه است و افرادی که تمکن مالی نداشته میتوانند از گورستانها استفاده کنند. باید بپذیریم که بقاع متبرکه گورستان نیستند و افرادی که توانایی پذیرش مالی این مسئله را دارند امکان دفن اموات خود را به دلیل تبرک در بقاع خواهند داشت.
