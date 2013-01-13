جشنواره بین المللی فیلم فجر برای اولین بار در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی در این خصوص گفت: این اولین بار است که استان کرمانشاه میزبان جشنواره بین المللی فیلم فجر است و در تلاش هستیم تا این جشنواره به نحو مطلوبی برگزار شود.

وی افزود: کلیه مقدمات کار فراهم شده است و زمینه برگزاری مناسب برای برگزاری این جشنواره نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: در این جشنواره 10 فیلم جدید از کارگردانان مطرح کشوری در سینما آزادی کرمانشاه به نمایش درخواهد آمد و علاقمندان می توانند برای تماشای این فیلم ها به سینما آزادی مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: این فیلم ها در ایام دهه فجر نمایش داده می شوند و غیر از کرمانشاه در 9 استان دیگر این جشنواره برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام آفتابی گفت : استان های کردستان ، کرمانشاه ، اصفهان، قم ، فارس ، قزوین ، کرمان ، گیلان ، همدان و خراستان رضوی میزبان این جشنواره و رویداد مهم فرهنگی خواهند بود و اولین بار است که این جشنواره در استان کرمانشاه برگزار می شود.

دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر در کرمانشاه افزود: مضامین فیلم های این دوره از جشنواره متنوع است و زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دین و دفاع مقدس را شامل می شود و تماشای این فیلم ها برای علاقمندان با تهیه بلیط مقدور است.

حجت الاسلام آفتابی افزود: اختتامیه این جشنواره بعد از 22 بهمن برگزار خواهد شد و معاون سینمایی وزارت ارشاد نیز در این اختتامیه حضور پیدا خواهد کرد و در روز اختتامیه از برترین های جشنواره فیلم فجر کرمانشاه تقدیر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جشنواره فیلم فجر را از رویدادهای مهم فرهنگی هنری استان دانست و افزود: برگزاری این رویداد مهم فرهنگی نیاز به همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی دارد و لازم است همه دستگاههای استان این اداره کل را در برگزاری هرچه باشکوه این رویداد مهم فرهنگی یاری کنند.

وی فیلم را یکی از ابزارهای مهم فرهنگی ذکر کرد و افزود: فیلم نقش مهم و تعیین کننده ای در فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای توسعه فرهنگی دارد و حتی امروز به عنوان یکی از ابزار مهم جنگ نرم از آن استفاده می شود .

حجت الاسلام آفتابی افزود : فیلم و سینما امروز چندین وظیفه مهم و رسالت خطیر دارد که از جمله آنها می توان به فرهنگ سازی ، مقابله با جنگ نرم دشمنان و همچنین اشاعه فرهنگ دینی و انقلابی جامعه ایرانی اشاره کرد.

حجت الاسلام آفتابی دبیر جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه شد

طی حکمی حجت الاسلام محمد آفتابی به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه منصوب شد.

محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در احکام جداگانه دبیران جشنواره در 10 استان منصوب کرد.

طی این حکم حجت الاسلام محمد آفتابی دبیر این جشنواره در استان کرمانشاه شد.

در متن حکم دبیران استانی، بر اهمیت حضور و سهم مردم عزیز استان‌های کشور در جشن‌های دهه مبارکه فجر و حضور گسترده تاکید شده است.