ساخت فرش خاکی در هرمز به تصویر کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیک نهاد بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در ادامه ساخت چهارمین فرش خاکی هرمز گروه سینمایی سینما شهرزاد طی توافقی با گروه هنر نو هرمز این فرش را تصویر برداری و به صورت مستند ارائه میکنند.

نیک نهاد ادامه داد: تصویر برداری این کار از آغاز ساخت فرش خاکی هرمز شروع و پس از اتمام کار نیز همچنان ادامه دارد که در آن به آداب، رسوم و فرهنگ مردم هرمزگان نیز پرداخته می شود.

وی افزود: برای ساخت این فیلم یک چشم انداز بین المللی در نظر گرفته شده اما مشخص نیست که این فیلم مستند در کدام یک از جشنواره های بین المللی به نمایش در بیاید.

موسس گروه سینمایی سینما شهرزاد عنوان کرد: بر اساس پیش بینی ها ساخت این فیلم تا اوایل سال آینده به طول می انجامد.