اجرای طرح تلاوت نور در ۲۷ هزار مسجد کشور

عبدالحسین آل محمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون های مساجد کشور از حدود دو هزار و 400 کانون در سال 84 به حدود 15هزار کانون در حال حاضر افزایش یافته است.

وی با اشاره به توجه دولت های نهم و دهم به کانون های فرهنگی - هنری مساجد، اذعان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید حداقل 25 درصد مساجد کشور دارای کانون های فرهنگی و هنری باشند.

آل محمد، توزیع سالانه 40 میلیارد ریال کتب عمومی و کمک آموزشی بین کانون ها و کتاب خانه های مساجد، تأسیس پنج هزار کتاب خانه مخزن دار و پنج هزار کتاب خانه باز در شبستان های مساجد کشور را بخش دیگری از فعالیت های ستاد عالی برشمرد.

معاون ستاد عالی با اشاره به وجود چهار هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد روستایی و جایگاه ویژه آنها برای توسعه فرهنگ در روستاها افزود: این مسأله امسال به عنوان یک تکلیف به ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور سپرده شد.

وی در ادامه حمایت استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه سراسر کشور را در توسعه کمی و کیفی کانون های فرهنگی - هنری مساجد مؤثر دانست و خواستار ادامه این روند تا رسیدن به نقطه مطوب شد.

این مسئول همچنین به ظرفیت های فرهنگی شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: پتانسیل های فرهنگی شهرستان و نگاه های ارزشی به همراه حضور فعال جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی باعث ایجاد انگیزه در مسئولان ستاد عال جهت راه اندازی دفتر ویژه کانون های فرهنگی- هنری مساجد در این شهرستان شد.

وی افزود: با شکل گیری این دفتر، از این پس با همکاری مسئولان شهرستان و به کمک مدیران کانون ها، فعالیت های فرهنگی هنری مساجد میناب رونق جدی تری خواهد گرفت.

آل محمد بیان داشت: مستندسازی فعالیت های کانون ها، ارتباط با ائمه جماعات مساجد، تعامل با مدیران کانون ها، شناسایی ظرفیت های مساجد، سرکشی از کانون ها و نظارت بر عملکرد آن ها و اعلام نتایج بررسی ها به دبیرخانه استانی ازجمله وظایف مسئول دفتر ویژه در شهرستان است.