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۲۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

آل محمد خبر داد:

اجرای طرح تلاوت نور در ۲۷ هزار مسجد کشور

اجرای طرح تلاوت نور در ۲۷ هزار مسجد کشور

میناب - خبرگزاری مهر: معاون اداری - مالی ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور گفت: هم اینک طرح تلاوت نور در ۲۷ هزار مسجد سراسر کشور در حال انجام است که روزانه شاهد توسعه هرچه بیشتر آن هستیم.

عبدالحسین آل محمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانون های مساجد کشور از حدود دو هزار و 400 کانون در سال 84 به حدود 15هزار کانون در حال حاضر افزایش یافته است.

وی با اشاره به توجه دولت های نهم و دهم به کانون های فرهنگی - هنری مساجد، اذعان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید حداقل 25 درصد مساجد کشور دارای کانون های فرهنگی و هنری باشند.

آل محمد، توزیع سالانه 40 میلیارد ریال کتب عمومی و کمک آموزشی بین کانون ها و کتاب خانه های مساجد، تأسیس پنج هزار کتاب خانه مخزن دار و پنج هزار کتاب خانه باز در شبستان های مساجد کشور را بخش دیگری از فعالیت های ستاد عالی برشمرد.

معاون ستاد عالی با اشاره به وجود چهار هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد روستایی و جایگاه ویژه آنها برای توسعه فرهنگ در روستاها افزود: این مسأله امسال به عنوان یک تکلیف به ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور سپرده شد.

وی در ادامه حمایت استانداران، فرمانداران و ائمه جمعه سراسر کشور را در توسعه کمی و کیفی کانون های فرهنگی - هنری مساجد مؤثر دانست و خواستار ادامه این روند تا رسیدن به نقطه مطوب شد.

این مسئول همچنین به ظرفیت های فرهنگی شهرستان میناب اشاره کرد و گفت: پتانسیل های فرهنگی شهرستان و نگاه های ارزشی به همراه حضور فعال جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی باعث ایجاد انگیزه در مسئولان ستاد عال جهت راه اندازی دفتر ویژه کانون های فرهنگی- هنری مساجد در این شهرستان شد.

وی افزود: با شکل گیری این دفتر، از این پس با همکاری مسئولان شهرستان و به کمک مدیران کانون ها، فعالیت های فرهنگی هنری مساجد میناب رونق جدی تری خواهد گرفت.

آل محمد بیان داشت: مستندسازی فعالیت های کانون ها، ارتباط با ائمه جماعات مساجد، تعامل با مدیران کانون ها، شناسایی ظرفیت های مساجد، سرکشی از کانون ها و نظارت بر عملکرد آن ها و اعلام نتایج بررسی ها به دبیرخانه استانی ازجمله وظایف مسئول دفتر ویژه در شهرستان است.

کد مطلب 1790851

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