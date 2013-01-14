سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی در خراسان شمالی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی در سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در سالن کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران در جمع 200 سرمایه گذار بخش خصوصی، اظهار داشت: استان خراسان شمالی پتانسیل ها و توانمندیهای خوبی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعتی برای سرمایه گذاری دارد.

محمود احمدی بیغش افزود: ما در این استان با توجه به قابلیت های موجود امکانات لازم را در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار می دهیم و از آنها نیز حمایت خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: همایش فرصت های سرمایه گذاری گامی بلند و مهم در راستای معرفی پتانسیل ها و توانمندی استان خراسان شمالی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

احمدی بیغش اظهار داشت: این استان دارای امکانات زیرساختی مناسبی در زمینه جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و مدیریت ارشد استان نیز از سرمایه گذاران واقعی حمایت خواهد کرد.

رییس کارگروه صادرات خراسان شمالی افزود: ما امکانات خوبی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان برای سرمایه گذاری داریم و بین المللی شدن فرودگاه بجنورد و پیگیری برای افزایش تعداد پروازها از کارکردهای مهمی در جهت افزایش سرمایه گذاری است.

احمدی بیغش گفت: علاوه بر آن با حمایت دولت دهم طرح راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان در دستور کار قرار گرفته و فاز اول این طرح به مسافت 270 کیلومتر از بجنورد به سمت مشهد در دست اجرا قرار گرفته است.

استاندار خراسان شمالی افزود: این طرح مهم زیرساختی خراسان شمالی در کمتر از سه سال آینده به بهره برداری می رسد و این استان با کمترین زمان به بازار 20 میلیون نفری مشهد دست خواهد یافت.

احمدی بیغش اضافه کرد: اجرایی شدن طرح چهار خطه بجنورد- جنگل گلستان در دولت دهم و قرارگیری این طرح در زمره طرح مهر ماندگار که تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد از دیگر زیرساخت های مهم برای سرمایه گذاری است.

وی افزود: با سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مصوبات هیئت دولت در راستای این سفر که تصویب اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی در قالب تسهیلات بانکی از مهمترین بخش مالی این مصوبه است، با تسهیل شرایط در اختیار سرمایه گذاران واقعی برای اجرای طرح ها و پروژه های زیرساختی قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: این استان با برخورداری از 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان و قرارگیری در محور آسیایی منتهی به مشهدالرضا و شمال کشور سالانه پذیرای 20 میلیون مسافر و زایر علی ابن موسی الرضا(ع) است که این مزیت مهمی برای سرمایه گذاری و بازار مهمی برای فروش تولیدات صنعتی و کشاورزی و ... است.

احمدی بیغش افزود: همچنین از محل مصوبات سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی راه آهن اسفراین- جوین نیز در دست ساخت قرار دارد که با تکمیل این پروژه در دولت دهم این استان به شبکه ریلی سراسری کشور متصل می شود.

سومین همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعتی استان خراسان شمالی صبح دوشنبه با شرکت 200 سرمایه گذار و مسئولان استانی و کشوری در تهران برگزار شد.