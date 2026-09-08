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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان

گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان

گیلان- در این ویدئو گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6940947

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