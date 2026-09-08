https://mehrnews.com/x3cZRZ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲ کد مطلب 6940947 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲ گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان گیلان- در این ویدئو گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6940947 کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش هلالاحمر در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور طغیان رودخانه پلرود کلاچای آخرین وضعیت گیلان پس از بارشهای شدید باران بارش شدید باران، معابر گرگان را به آب سپرد استمرار بارش باران در لنگرود؛ تردد بدون مشکل ادامه دارد هشدار نارنجی هواشناسی؛ بارشهای سیلآسا در شمال و جنوبشرق کشور آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است برچسبها استان گیلان بارش باران آبگرفتگی معابر
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