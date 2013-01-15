لانس آرمسترانگ پیشنهاد بازگرداندن عناوین توردوفرانس خود را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمسترانگ که به دلیل فاش شدن پرونده دوپینگ و تقلبش هر 7 عنوان قهرمانی خود در توردوفرانس را از دست داد و برای همیشه از ورزش قهرمانی محروم شد این پیشنهاد را که از سوی اتحادیه ضد دوپینگ آمریکا مطرح شده بود را رد کرد.

اتحادیه ضد دوپینگ آمریکا که روی پرونده هم تیمی های سابق آرمسترانگ کار می کند و به دنبال اطلاعاتی در مورد آنها بود آنها بود پیشنهاد همکاری را به این دوچرخه سوار داد و اعلام کرد در ازای این اطلاعات محرومیت مادام العمر او کاهش پیدا می کند و به جز قهرمانی های سال های 2004 و 2005 بقیه قهرمانی های او در رقابتهای توردوفرانس به او بازگردانده می شود.

11 هم تیمی های سابق آرمسترانگ که علیه او صحبت کردند تنها 6 ماه محروم شدند اما خود آرمسترانگ در سال 2012 برای همیشه از دنیای قهرمانی محروم شد. در عوض خود او حاضر به همکاری نشد و هیچ اطلاعاتی در مورد هم تیمی های سابق خود به اتحادیه ضد دوپینگ آمریکا نداد.