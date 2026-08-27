نظارت بر بازار در همدان باید مستمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان با محوریت قرارگاه نظارت بر بازار و با حضور وزیر دادگستری، اظهار کرد: وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه‌های موثر در حوزه نظارت هستند و مردم انتظار دارند این مجموعه‌ها نقش پررنگ‌تری در ساماندهی بازار ایفا کنند.

وی با تاکید بر احترام به کسبه و بازاریان شریف افزود: با وجود تلاش بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در برخی موارد شاهد سوءاستفاده‌هایی هستیم که موجب نارضایتی و گلایه مردم از وضعیت نظارت بر بازار شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازار تنها به مرحله مصرف محدود نمی‌شود و نظارت باید تمامی زنجیره تولید، عمده‌فروشی، توزیع و عرضه را دربر بگیرد.

صوفی با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها در شرایط اقتصادی موجود، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط هستیم و مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول با این تخلفات برخورد جدی‌تری داشته باشند.

وی افزود: مردم این سوال را مطرح می‌کنند که چرا در برخی شرایط حساس وضعیت بازار کنترل‌شده‌تر است اما پس از عبور از آن شرایط به‌سرعت مشکلات و نوسانات بازار بازمی‌گردد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این روند شد و گفت: انتظار می‌رود با تقویت نظارت‌های مستمر زمینه سوءاستفاده از شرایط و فشار بر مردم کاهش یابد.

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی شهروندان در حوزه املاک وقفی اشاره کرد و افزود: موضوع موقوفات و مشکلاتی که برای برخی از مردم به‌ویژه ساکنان املاک وقفی ایجاد شده نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری می‌تواند به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و قوه قضائیه نقش موثری در این زمینه داشته باشد، اظهار کرد: انتظار داریم وزارت دادگستری به این موضوع ورود جدی‌تری داشته و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط راهکاری برای حل مشکلات مردم در حوزه موقوفات ارائه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی نقاط شهر همدان و دیگر شهرستان‌ها مردم با مسائل و مشکلاتی در حوزه املاک وقفی روبه‌رو هستند و نباید اجازه داد این مشکلات به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها بدون راه‌حل باقی بماند.

صوفی تاکید کرد: وزارت دادگستری به‌عنوان دستگاه حقوقی دولت و با توجه به ارتباطی که با قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های اجرایی دارد باید نقش موثرتری برای گره‌گشایی از مشکلات مردم ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم و مسئولان این است که با پیگیری جدی دستگاه‌های ذی‌ربط مشکلات موجود در حوزه نظارت بر بازار و همچنین مسائل مربوط به املاک وقفی هرچه سریع‌تر ساماندهی و حل شود.