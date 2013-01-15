تلاش برای ثبت جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو در UNWTO

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نورآقایی در نشستی که صبح روز سه‌شنبه در سالن همایش شهر کتاب برگزار شد، گفت: سال گذشته در سیزدهم بهمن ماه اولین جشنواره سفرنامه نویسی ناصرخسرو را برگزار کردیم و امسال نام آن به سفرنگاری ناصرخسرو قبادیانی تغییر داده شد. قصد داریم جایزه این جشنواره را به یک اتفاق مهم تبدیل کنیم چراکه ایران سال های زیادی قدمت دارد، حتی ژانر ادبی آن نیز دارای قدمت هزار ساله است و در دوره هایی از تاریخ به آن کمتر و یا بیشتر پرداخته شده است.

وی افزود: با سفرنامه می توانیم ایران را به دنیا معرفی کنیم و این ژانر ادبی را از خطر فراموشی نجات دهیم بنابراین انتظار داریم هنرمندان و نویسندگانی از حوزه ادبیات نیز ما را در برگزاری این جشنواره یاری کنند، اما متاسفانه اکنون تعداد سفرنامه های موجود در بازار کتاب زیاد نیست و به این ژانر ادبی کمتر پرداخته شده است.

نورآقایی با بیان اینکه این جشنواره قصد دارد نام ناصرخسرو قبادیانی را زنده نگه دارد، ادامه داد: در کشورهای دیگر می بینیم که از مشاهیر ایرانی استفاده کرده و یا آنها را متعلق به خود می دانند و ما می خواهیم نام ناصرخسرو با ایران به جهان معرفی شود. با این حال در هر دوره از برگزاری این جشنواره از یکی از فعالان عرصه سفرنامه نویسی و یا کسی که سفرهای زیادی انجام داده است، تقدیر می کنیم. به عنوان مثال سال گذشته از مرحوم ایرج افشار به خاطر سفرهایش تقدیر شد و امسال نیز می خواهیم این مراسم تقدیر را از منوچهر ستوده (ایران شناس) داشته باشیم. منتها ایشان حال چندان مساعدی برای سفر به تهران ندارند و پیام ایشان به جشنواره قرائت خواهد شد.

طراح جشنواره سفرنگاری ناصرخسرو قبادیانی بیان کرد: روز 28 خرداد سال 92 آقای ستوده 100 ساله می شوند و در نظر داریم برای ایشان مراسم بزرگداشتی در همین روز بگیریم.

نورآقایی گفت: بزرگ ترین گردهمایی وبلاگ نویسان سفر و گردشگری در ایرلند برگزار شد و بسیاری از سایت های خارجی آن را پوشش دادند تبلیغات بسیاری نیز درباره آن انجام شد منتها ما در ایران همین کار را به یک شکل و شمائل دیگری انجام دادیم، ولی کسی درباره آن تبلیغ نکرد. چطور است که در کشورهای دیگر وقتی چنین کاری انجام می شود، آن را در بوق و کرنا می کنند، اما در ایران خبری از حمایت نیست.

وی تصریح کرد: ایران می تواند با استفاده از توان وبلاگ نویسان و دعوت از 500 تا هزار وبلاگ نویس به ایران جاذبه های گردشگری و تاریخی کشور را به جهان معرفی کند، حتی راهنمایان گردشگری می توانند داوطلبانه آنها را برای گردش در ایران راهنمایی کنند.