اسماعیل آذر، گام آخر را با قصاید منوچهری دامغانی برداشت

اسماعیل آذر پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدیدش گفت: کتاب «یک گام با منوچهری دامغانی» کتابی است که در آن به نقد و بررسی قصیده‌های منوچهری براساس نظریه‌های مدرن نقد ساختاری پرداخته‌ام. در این کتاب همچنین 20 قصیده مشکل این شاعر، بیت به بیت و واژه به واژه برای دوستداران این شاعر کلاسیک و قصیده‌سرای ایرانی معنی، تفسیر و تشریح شده است.

وی افزود: منوچهری دامغانی شادخوارترین شاعر ایرانی است و به روایتی تفکر او را می‌توان در سه واژه جام، نام و کام خلاصه کرد. همچنین او را مبدع گونه‌ای از قصیده می‌دانند. کتاب مذکور حدود 600 صفحه شده است و قرار است به زودی آن را به نشر دانشگاهی بسپارم.

این محقق در ادامه گفت: در حال حاضر کتاب دیگری تحت عنوان «آوای پهلوانی» دارم که به زودی برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد خواهد رفت. این کتاب با موضوع تاریخ عیاری و جوانمردی در ایران و همچنین اشعاری برای مرشدان زورخانه‌های داخل و 60 زورخانه خارج از کشور تدوین شده است. هدف از تالیف این کتاب، اشاعه فرهنگ جوانمردی است و دیگر این که مرشدهای زورخانه که سهمی در اشاعه زبان و ادبیات فارسی دارند، اشعاری را در اختیار داشته باشند که هم بتواند ادبیات را معرفی کند و هم صبغه دینی داشته باشد و صحیح انتخاب شده باشد.

آذر گفت: هر شعری که در این کتاب درج شده، کارنامه‌ای دارد و اطلاعاتی که برای هر قطعه ارائه شده، عبارت است از: 1- ماخذ آن شعر 2ـ بهر عروضی شعر 3- دستگاه موسیقی مورد نظری که شعر باید در آن خوانده شود و 4- نوع ورزشی که شعر برای آن سروده شده است. برای مثال یک قطعه برای میل گرفتن، قطعه‌ای دیگر برای کباده گرفتن یا گرم کردن است.

مترجم کتاب «شاهکارهای ادبی جهان» ادامه داد:‌ قسمتی هم که برای زورخانه‌های خارج از کشور تدوین شده، ترجمه انگلیسی اشعار را هم در بر می‌گیرد و همچنین به خط سیریلیک تاجیکان نیز بازگردانی شده است. این کتاب را انتشارات سخن با همکاری زورخانه علی ابن ابی‌طالب اصفهان چاپ خواهد کرد. حجم کتاب حدود 550 صفحه شده و احتمال می‌رود تا 2 ماه دیگر به دست علاقه‌مندان برسد.