جایزه اورنج ارمنستان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله کام پیپر، در مرحله اول انتخاب، گروه داوری از هر بخش 3 کتاب برتر را انتخاب کرد و از 15 ژانویه به همه کتابخوانان اجازه داد تا با این کتاب‌ها آشنا شوند و با وارد شدن در وبسایت جایزه اورنج، کتاب برتر در هر بخش را انتخاب کنند و به آن رای بدهند.

در همین صفحه امکانی نیز به کاربران داده شده تا کتاب‌هایی را که به انتخاب خودشان بهترین کتاب می‌دانند نیز وارد کنند تا دیگران به آنها رای بدهند. نتایج این رای گیری اینترنتی پس از بررسی آرا در بخش‌های مختلف اعلام می‌شود.

برندگان هر ژانر هم با رای داوران و هم با رای مردم انتخاب می‌شوند و در نهایت یک جایزه نیز به کتاب منتخب مردم داده می‌شود.

این جوایز برای تشویق کتابخوانی در میان مردم ، معرفی نویسندگان و کشف نویسندگان نوپا اهدا می‌شود. امسال دومین سال اهدای این جایزه است که با همکاری مرکز کتاب ارمنستان و کمپانی اورنج اهدا می‌شود. برنده هر بخش یک جایزه 500 هزار درام ارمنی (تقریبا 1500 دلار) دریافت می‌کند. این جوایز در 4 بخش داستان کوتاه، رمان، قصه پریان و مجموعه شعر اهدا می‌شود.