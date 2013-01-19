  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

طی دو سال گذشته صورت گرفت؛

جذب 215 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

جذب 215 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

رئیس دانشگاه تربیت مدرس از جذب 215 عضو هیات علمی جدید طی دوسال گذشته خبر داد.

دکتر بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اعضای هیات علمی به صورت استخدام، انتقال و بورس جذب دانشگاه تربیت مدرس شده و با دانشگاه همکاری دارند.

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه دارای رتبه استادی و دانشیاری هستند، افزود: بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکوفایی علوم در عرصه های مختلف بودیم و جهش و خیزش خوبی در عرصه‌های دانش و فناوری داشتیم.
 
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشگاه تربیت مدرس هم در تمام ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی طی سال های اخیر رشد و ارتقاء یافته و حتی جایگاه جهانی دانشگاه هم با رشد و ارتقاء همراه بوده است.
کد مطلب 1794465

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