جذب 215 عضو هیات علمی جدید در دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بیژن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اعضای هیات علمی به صورت استخدام، انتقال و بورس جذب دانشگاه تربیت مدرس شده و با دانشگاه همکاری دارند.

وی با بیان اینکه حدود 60 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه دارای رتبه استادی و دانشیاری هستند، افزود: بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکوفایی علوم در عرصه های مختلف بودیم و جهش و خیزش خوبی در عرصه‌های دانش و فناوری داشتیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشگاه تربیت مدرس هم در تمام ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی طی سال های اخیر رشد و ارتقاء یافته و حتی جایگاه جهانی دانشگاه هم با رشد و ارتقاء همراه بوده است.