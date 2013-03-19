به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری شاهد تلاش های فراوان ریاست جمهوری برای تغییر مدیران دانشگاه ها هستیم . هدف اصلی این اقدام سیاسی، بهره برداری تبلیغاتی از دانشگاه در ایام انتخابات ریاست جمهوری میباشد.

این تغییرات صد در صد غیر علمی، غیر منطقی ، خلاف مصالح کشور، و جهت دستیابی به اهداف خاص سیاسی است، چرا که اگر چنین نبود و واقعاً ضعفی در مدیریت دانشگاه ها وجود داشت، این اقدامات به ظاهر خیرخواهانه! چند سال قبل اتفاق می افتاد، نه امروز که عده ای تلاش دارند فضای دانشگاه ها، بویژه دانشگاه تهران را امنیتی کنند.



بدینوسیله به اطلاع جامعه دانشگاهی و نخبگانی کشور میرساند انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به عنوان بدنه آگاه و فعال دانشجویی، اعلام میدارد به هیچ فردی در هیچ جایگاهی اجازه دخالت های سیاسی و غیر علمی در عزل و نصب های دانشگاه را نخواهد داد، چرا که دانشگاه توانایی تصمیم گیری برای خود را دارد و احتیاجی به دخالت از خارج ندارد.



والعاقبه للمتقین

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

