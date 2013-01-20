ارائه گزارش مشکلات کارگری مازندران به مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر یکشنبه در جمع تشکل های کارگری و بازنشستگان مازندران افزود: بنده بسیاری از مشکلات جامعه کارگری استان نظیر تعطیلی تعدادی از کارخانجات استان و عدم پرداخت حقوق چندین ماهه کارگران نساجی را مطلع بوده و گزارش اجمالی را در این زمینه به محضر مقام معظم رهبری و رئیس دولت دهم ارسال خواهم کرد.

وی اظهار داشت: دست های زحمتکش کارگران سبب به ثمر نشستن انقلاب صنعتی شده و کارگران در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی و پس از آن همواره حامی ولایت، رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه جامعه کارگری شهدا و جانبازان متعددی را در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی تقدیم اسلام کرده است، تصریح کرد: دشمن به تحریم جامعه کارگری و صنعتی کشور امید بسته است که به کوری چشم دشمنان جامعه کارگری از تحریم ها عبور می کند.

طبرسی با بیان اینکه همچنان بر احیا کارخانجات نساجی مازندران تاکید داریم، یادآور شد: هنوز این مهم که از تعهدات رئیس جمهوری در سفر اخیر به مازندران بوده به جایی نرسیده و کارگران نساجی مازندران مدت طولانی است که حقوق دریافت نمی کنند.

وی اظهار داشت: گزارش مستند و متقنی از وضعیت جامعه کارگری و واحدهای صنعتی تعطیل شده استان و بیکاری کارگران مازندران تهیه و به محضر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ارائه می دهم.

وی با تاکید بر مقابله با فقر و ناهنجاریها در جامعه، اظهار داشت: ملت ایران به همراه جامعه کارگری، 22 بهمن پرشوری را در سال 91 خلق خواهند کرد و با حضور پرشور در پای صندوق های رای در خرداد 92، توطئه های دشمن را نقش بر آب می کنند.

طبرسی از جنگل و دریا به عنوان دو موهبت خدادای استان یاد کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم بهره برداری بهینه از این منابع، همچنان کشاورزی مازندران سنتی بوده و از بیکاران استان در جهت اشتغال آنان در این بخش ها استفاده بهینه نمی شود.