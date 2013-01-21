باقری هدایت تیم ملی فوتسال را بر عهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی دکتر قدرت الله باقری است که در مسابقات امسال لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که چهاردهمین دوره این بازی‌ها به شمار می رود، به عنوان مربی تیم فوتسال صبای قم نیز فعالیت می کند و با صبا در حال حاضر صدرنشین لیگ برتر فوتسال است.



باقری در آغاز لیگ با امیر شمسایی فعالیت در تیم فوتسال صبای قم را آغاز کرد و بعد از آن مقطعی به عنوان سرمربی تیم فوتسال صبای قم انجام وظیفه کرد و اکنون نیز تمام توان خود را به کار گرفته است تا با صبای قم قهرمان لیگ برتر فوتسال شود.



باقری از اساتید دانشگاه در رشته تربیت بدنی به شمار می رود و در کارنامه فعالیت های خود در ورزش سابقه مدیرکلی تربیت بدنی استان قم را نیز بر عهده داشته است و کمتر از دو ماه قبل یکی از کاندیداهای ریاست هیئت فوتبال استان قم نیز بود.



باقری در لیگ امسال به دلیل تلاش هایی که برای آمادگی تیم فوتسال صبای قم در بازی های چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور انجام داده و این تیم را به عنوان صدرنشین لیگ به یکی از آماده ترین تیم ها تبدیل کرده است، رابطه بسیار خوبی با خسوس کاندلاس اسپانیایی برقرار کرد.



بدین ترتیب بعد از اینکه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خسوس کاندلاس اسپانیایی را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کرد، دکتر قدرت الله باقری را به عنوان مربی این تیم انتخاب کرد تا تیم ملی کشورمان برای مسابقات آسیایی سال 2013 آماده شود.



خسوس موفق شده پنج قهرمانی در لیگ اسپانیا و دو قهرمانی اروپا را کسب کند. این مربی همچنین در سال 2009 مدال لیاقت اسپانیا را از پادشاه این کشور دریافت کرده و چهار مرتبه هم به عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر اسپانیا انتخاب شده است.



کاندلاس همچنین دو بار بهترین مربی سال باشگاه از سوی سایت فوتسال پلنت انتخاب و از سال 1992 تا 2009 لقب پرفسور "تاکتیک" را گرفته است.



باقری به سبب تخصص علمی در کار بدنسازی در کنار امیر شمسایی در راس کادر فنی صبا بود و صبا را از نظر بدنی به یکی از آماده ترین تیم های لیگ برتر تبدیل کرده، همین مسئولیت را در تیم ملی فوتسال کشورمان را بر عهده خواهد داشت.

