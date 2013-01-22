سخنرانی اوباما در آغاز راند دوم/ بازگشت لیبرالیسم به کاخ سفید

اوباما شب گذشته به همراه همسر و فرزندان خود در آخرین مرحله از مراسم تحلیف حاضر شد و با ایراد سخنرانی بطور رسمی زمام امور آمریکا را برای چهار سال دیگر در دست گرفت.

هر یک از رسانه های غربی و بویژه آمریکایی به گونه ای این سخنان را پوشش داده اند اما نقطه مشترک در میان این رسانه ها آن است که این سخنان اوباما بیشتر شبیه یک "برنامه کاری" بوده که حکایت از بازگشت لیبرالیسم به کاخ سفید دارد.

در همین رابطه سایت تحلیلی "مک لینز" سخنان اوباما را به هفت بخش تقسیم کرده و می نویسد : مهمترین نکات سخنان اوباما در سخنرانی شب گذشته به این ترتیب بود:

1- تاکید تعجب آور بر مسئله تغییرات جوی

2- تاکید بر حقوق هجنسگرایان

3- مقابله با جنبش تی پارتی

4- استفاده از لحن مبارزه طلبانه

5- اشاره به کشمکش با جمهوریخواهان بر سر بودجه

6- مدیریت پیش بینی ها و اهداف

7- تاکید بر یک رقابت همیشگی بر ای تحقق اهداف

شیکاگو تریبون با این تیتر به تحلیل سخنان اوباما پرداخته است : معنای پنهان سخنرانی اوباما چه بود؟

در این مطلب "اریک زورن" می نویسد : بر اساس شمارش من اوباما در این سخنرانی 67 مرتبه از کلمه "ما" و 76 مرتبه از کلمه "برای ما" استفاده کرد و 150 بار نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم به وحدت اشاره کرد.

اوباما می خواست تا بطور غیر مستقیم برلزوم وحدت در آمریکا اشاره کند.

به اعتقاد زورن، از نگاه سیاسی سخنرانی اوباما در روز دوشنبه مبارزه طلبانه بود و بر اولویت های آمریکا تاکید داشت. رئیس جمهور در سخنرانی خود به موارد متعددی از تغییرات جوی گرفته تا لیبرالیزه کردن سیاست های مهاجرت اشاره کرد.

"هووارد فینمن" از تحلیلگران هافینگتون پست نیز در سایت "ریل کلیر پولتیکز" می نویسد : سخنرانی اوباما یک برنامه کاری بود. به اعتقاد من این سخنرانی در مورد برنامه ای بود که کاخ سفید قصد انجام دادن آن در کنگره را دارد.

لس آنجلس تایمز نیز می نویسد : یک جو لیبرال بر سخنرانی اوباما حکمفرما بود.

در گزارش لس آنجلس تایمز آمده است : رئیس جمهور در سخنرانی خود بر تغییرات جوی و حقوق همجنسگرایان تاکید ویژه ای داشت اما توضیحات چندانی در مورد آن ایراد نکرد و ممکن است این موارد در ماه های آینده نمود بیشتری در سخنان اوباما داشته باشند.

اوباما در این سخنرانی با بیان اینکه "سفر ما تمام نشده"، یک تصویر بزرگ لیبرل از آمریکا ارائه کرد. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی بر وحدت مردم تاکید کرد و از طرفداران جنبش تی پارتی نیز خواست تا بر اصول موجود در قانون اساسی آمریکا احترام بگذارند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز با نظر لس آنجلس تایمز موافق است و می نویسد : اوباما یک منظره لیبرال را ترسیم کرد : ما باید اقدام کنیم.

این روزنامه درخصوص سخنرانی رئیس جمهور آمریکا می نویسد : باراک حسین اوباما با ایراد سخنرانی تحلیف، بطور رسمی دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد و سخنان وی نشان از آغاز دوره لیبرال مدرن در کاخ سفید داشت.

اوباما در سخنرانی خود تاکید داشت که "حفظ آزادی های شخصی اساسا نیازمند یک اقدام دسته جمعی است."