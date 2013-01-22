فروش گوشت گوسفند به نام و قیمت بره/ دست واسطه ها دربازار مرغ کوتاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باقرپور صبح سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: لازم است این مسئله هرچه سریعتر مورد پیگیری نهادهای ذی ربط قرار گیرد.

وی بر لزوم ممانعت از افزایش های خودسرانه قیمت ها به ویژه قیمت مایحتاج ضروری مردم تاکید کرد و بیان داشت: اداره کل صنعت، ‌معدن و تجارت باید با آنالیز درست قیمت ها،‌ از گرانفروشی های خودسرانه جلوگیری کند.

باقرپور بر استفاده از همه اهرمهای قانونی در این زمینه تاکید کرد و گفت: برای نظارت بیشتر بر نحوه توزیع اقلام اساسی مورد نیاز مردم،‌ کمیته ای نظارتی با حضور دستگاه های صنعت،معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و استانداری تشکیل می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت ارائه گزارشی در خصوص علل افزایش قیمت مرغ و عدم تثبیت قیمت آن توسط دستگاه های مسئول تأکید کرد.

واسطه ها باعث افزایش قیمت مرغ می شوند

وی افزود: اثرات واسطه گری در افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و اختلال در توزیع آن در میان مرغداری ها مشهود است.

باقرپور تاکید کرد: افزایش قیمت نهاده های کشاورزی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام شده مرغ دارد و براین اساس ‌لازم است دستگاه های نظارتی با متخلفین این عرصه برخورد قانونی کنند.

وی عنوان کرد: باید با تحویل نهاده های مورد نیاز مرغدارن به اتحادیه مرغ داران و تولید کنندگان، دستان واسطه ها در این عرصه قطع کرد.

باقر پور یادآور شد: ‌676 تن مرغ در بهمن ماه در استان تولید می شود که در صورت نیاز، مابقی از سایر استانها نیز تامین می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری استان همچنین از برنامه ریزی برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در ایام نوروز خبرداد.

وی افزود: در این راستا ‌550 تن سیب‌ در سردخانه های استان ذخیره شده شده است.