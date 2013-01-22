خسارتی از زلزله سپیددشت گزارش نشد/ درخواست بالگرد برای بازدید مناطق عشایری

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به طول و عرض جغرافیایی اعلام شده کانون اصلی زمین لرزه رخ داده شهر سپیددشت نبوده و مناطق کوهستانی و عشایری اطراف بوده است.

وی با بیان اینکه تا این لحظه گزارشی از خسارات توسط مسئولان محلی ارائه نشده است، عنوان کرد: با این وجود برای سرکشی به مناطق روستایی و عشایری درخواست بالگرد امداد شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به درخواست اعزام بالگرد از استان کرمانشاه بیان داشت: تا یک ساعت دیگر بالگرد امداد به لرستان خواهد رسید.

آریایی با بیان اینکه بیشتر مردم خرم آباد از وقوع زلزله دچار ترس و وحشت شده اند و تماسهای تلفنی نیز ناشی از این موضوع است، بیان داشت: با این تفاسیر به نظر نمی رسد وقوع زلزله در خرم آباد خسارتی را به همراه داشته است.

وی اظهار نظر نهایی در مورد خسارت را منوط به بازدید هوایی از مناطق عشایری و روستایی دانست و بیان داشت: کانون اصلی زلزله در این مناطق بوده که خوشبختانه جمعیت چندانی ندارند.