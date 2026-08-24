خبرگزاری مهر٬ گروه استانها: استان بوشهر با برخورداری از حدود ۹۳۶ کیلومتر نوار ساحلی، مرز گسترده دریایی، بنادر متعدد، جزایر، ظرفیتهای شیلاتی، تجاری و صنعتی و حضور هزاران شناور و ملوان، از مهمترین مناطق کشور در حوزه اقتصاد دریامحور محسوب میشود.
با این حال، فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری اقتصادی از دریا همچنان قابل توجه است. استانی که بخش مهمی از معیشت و تجارت آن به دریا وابسته است، برای تبدیل این ظرفیت به یک مزیت اقتصادی پایدار، نیازمند زیرساختهای متناسب با حجم فعالیتهای تجاری، صنعتی و دریایی خود است.
یکی از مهمترین چالشهای موجود، ضعف و محدودیت بخشی از زیرساختهای بندری است؛ موضوعی که در سالهای گذشته بارها از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان مورد تأکید قرار گرفته است. توسعه اسکلهها، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، تجهیز بنادر به فناوریهای نوین، توسعه پسکرانهها، اتصال بنادر به شبکه ریلی و جادهای و فراهم کردن امکان پذیرش کشتیهای بزرگ، از جمله الزاماتی است که میتواند مسیر اقتصاد دریامحور بوشهر را وارد مرحلهای جدید کند.
اگر قرار است بوشهر سهم بیشتری از تجارت دریایی کشور به خود اختصاص دهد، نمیتوان صرفاً به طول نوار ساحلی و تعداد شناورها اکتفا کرد. اقتصاد دریامحور زمانی میتواند به اشتغال، درآمد، سرمایهگذاری و رونق پایدار منجر شود که مجموعهای از زیرساختهای بندری، حملونقل، لجستیک، فناوری و خدمات دریایی در کنار یکدیگر توسعه یابند.
در این میان، ارتقای توان عملیاتی بنادر استان بوشهر بهویژه در حوزه تخلیه و بارگیری کالا، افزایش ظرفیت پذیرش کشتیها و توسعه تجهیزات بندری اهمیت ویژهای دارد. یکی از اهداف مهمی که میتواند افق جدیدی را پیش روی تجارت دریایی استان قرار دهد، فراهم شدن زمینه پذیرش کشتیهای بزرگ و کشتیهای با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار تن در بندر بوشهر است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری جدی در زیرساختهای بندری و دریایی است.
تکمیل پروژههای در دست اجرا، سرعت بخشیدن به طرحهای زیرساختی و تعریف پروژههای جدید متناسب با نیازهای آینده، باید همزمان دنبال شود تا ظرفیتهای بندری بوشهر از وضعیت فعلی عبور کرده و امکان رقابت مؤثرتر با بنادر منطقه فراهم شود.
اقتصاد بوشهر به دریا گره خورده است
استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان در حوزه اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیتهای بسیار خوبی در اقتصاد دریاپایه دارد و تلاش میکنیم زمینه توسعه و تقویت این بخش در استان فراهم شود.
ارسلان زارع با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی، شرکتها و بخش خصوصی در این مسیر نقش مهمی دارند، افزود: معیشت، اشتغال و زندگی مردم استان بوشهر به اقتصاد دریامحور وابسته است و تلاش داریم این بخش بیش از گذشته توسعه پیدا کند.
وی مجتمع بندری نگین را یکی از مهمترین نقاط بندری استان دانست و گفت: توسعه زیرساختها در جزیره نگین با جدیت دنبال میشود و تلاش شده است زیرساختهای این جزیره تقویت شود.
استاندار بوشهر افزود: توسعه زیرساختهای نگین میتواند نقش مهمی در ارتقای توان بندری و دریایی استان داشته باشد و در همین هفته دولت بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال پروژه در این مجموعه خواهیم داشت.
بندر بدون پسکرانه و شبکه حملونقل کامل نمیشود
توسعه بندر اما تنها با احداث اسکله و خرید تجهیزات محقق نمیشود. بندر زمانی میتواند به یک مرکز بزرگ تجاری و لجستیکی تبدیل شود که به شبکه حملونقل زمینی و ریلی کشور متصل باشد و کالا بتواند با سرعت و هزینه مناسب از بندر به مقصد نهایی منتقل شود.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: در کنار توسعه بندر، تقویت شبکه حملونقل نیز مورد توجه قرار دارد و تکمیل بزرگراه بوشهر ـ شیراز و فعال کردن پروژه راهآهن بوشهر از جمله برنامههای مهم در این زمینه است.
زارع افزود: تلاش شده است پروژه راهآهن بوشهر فعال شود، چراکه اتصال بندر به شبکه ریلی نقش مهمی در توسعه خدمات بندری و جابهجایی کالا خواهد داشت.
اتصال بندر بوشهر به شبکه ریلی، در صورت تحقق، میتواند یکی از حلقههای مهم زنجیره لجستیک استان را تکمیل کند. همچنین تکمیل مسیرهای جادهای و تقویت ارتباط بندر با مراکز تولید و مصرف، هزینههای حملونقل را کاهش داده و توان رقابتی بندر را افزایش خواهد داد.
۲ هزار شناور و ۱۴ هزار ملوان؛ ظرفیت بزرگی که باید فعالتر شود
استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای انسانی و دریایی استان اظهار کرد: در استان بوشهر حدود ۲ هزار شناور فعال هستند و ۱۴ هزار ملوان در بنادر استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه تجارت و بازرگانی بوشهر سابقهای درخشان دارد، افزود: استان بوشهر همواره در تجارت ایران و جنوب نقش مهمی داشته و تلاش میکنیم این فعالیتها بیش از گذشته گسترش پیدا کند.
این ظرفیت گسترده نشان میدهد که توسعه اقتصاد دریامحور در بوشهر تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با اشتغال، معیشت و آینده هزاران خانواده در ارتباط است. از این رو، هرگونه سرمایهگذاری در زیرساختهای دریایی و بندری را میتوان سرمایهگذاری برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای اقتصادی استان دانست.
مجتمع بندری نگین؛ محور توسعه زیرساختها
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز با اشاره به برنامههای این اداره کل برای توسعه زیرساختهای بندری استان گفت: توسعه زیرساختها در مجتمع بندری نگین به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد و تلاشهای زیادی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: طرحها و پروژههای مهمی در این زمینه در دست اجراست که بخشی از آنها در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید و میتواند زمینهساز توسعه خدمات بندری و دریانوردی در استان بوشهر باشد.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به تکمیل تأسیسات زیربنایی مجتمع بندری نگین بیان کرد: برقراری ارتباط فیبر نوری مجتمع بندری نگین، اداره ثبت و بازرسی شناورها و پایانه مسافربری شهید مهرآفر، از دیگر طرحهای اجراشده در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدماتی است.
وی نصب و راهاندازی سیستمهای ارتباطی در بندر بوشهر و بنادر تابع، تأمین، نصب و راهاندازی تجهیزات نظارت تصویری بنادر استان، خرید و ایجاد زیرساخت مانیتورینگ تصویری در بندر بوشهر و توسعه تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و اندازهگیری در بندر بوشهر را از دیگر برنامههای این اداره کل عنوان کرد.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همچنین از خرید تجهیزات و قطعات مقابله با آلودگی شناور دریایی «دریاپاک» خبر داد و گفت: مجموعاً ۶ پروژه در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد که این پروژهها در توسعه خدمات حوزه بنادر و دریانوردی استان نقش خواهند داشت.
حرکت به سوی بندر هوشمند
یکی دیگر از برنامههای اعلامشده برای آینده بندر بوشهر، تبدیل این بندر به نخستین بندر هوشمند کشور است؛ هدفی که میتواند در صورت اجرای دقیق، تحول قابل توجهی در شیوه ارائه خدمات بندری ایجاد کند.
هوشمندسازی بنادر با استفاده از سامانههای ارتباطی، پایش تصویری، تجهیزات الکترونیکی، مدیریت دادهها و فرآیندهای دیجیتال میتواند موجب کاهش زمان عملیات، افزایش ایمنی، ارتقای نظارت و بهبود کیفیت خدمات شود.
بوشهر برای تبدیل شدن به یک بندر پویا و رقابتپذیر، به مجموعهای از اقدامات همزمان نیاز دارد؛ از توسعه فیزیکی اسکلهها و تجهیزات گرفته تا هوشمندسازی، توسعه پسکرانه، اتصال به راهآهن و بزرگراهها و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی.
از وعده تا تحقق؛ بوشهر نیازمند شتاب در توسعه دریایی است
ظرفیتهای دریایی بوشهر سالهاست مورد تأکید مسئولان قرار دارد، اما اکنون مسئله اصلی، عبور از مرحله بیان ظرفیتها و حرکت به سمت بهرهبرداری واقعی از این توانمندیهاست.
تکمیل پروژههای موجود در مجتمع بندری نگین، اجرای طرحهای جدید، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، فراهم کردن امکان پذیرش کشتیهای بزرگ، توسعه تجهیزات بندری، اتصال بنادر به شبکه ریلی و جادهای و حرکت به سمت هوشمندسازی، مجموعه اقداماتی است که میتواند جایگاه بوشهر را در اقتصاد دریامحور کشور ارتقا دهد.
در واقع، در استانی با ۹۳۶ کیلومتر نوار ساحلی، ۲ هزار شناور فعال و ۱۴ هزار ملوان، نمیتوان از اقتصاد دریامحور سخن گفت اما زیرساختهای بندری متناسب با این ظرفیتها را توسعه نداد.
بوشهر برای استفاده از فرصتهای تجارت دریایی منطقه، نیازمند یک برنامه منسجم، سرمایهگذاری مستمر و شتاببخشی به پروژههای زیرساختی است. اگر وعدههای توسعه بندر بوشهر، بهویژه در زمینه افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و فراهم کردن شرایط پذیرش کشتیهای بالای ۵۰ هزار تن، در زمانبندی مشخص عملیاتی شود، میتوان انتظار داشت که بندر بوشهر از یک ظرفیت محلی و استانی به یک بازیگر مؤثرتر در تجارت دریایی کشور تبدیل شود.
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