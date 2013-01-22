زلزله سپیددشت خسارت جدی بدنبال نداشت/آسیب جزیی به چند واحد روستایی

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نتایج بازدید تیم های اعزامی به صورت زمینی و هوایی به مناطق روستایی و عشایری سپیددشت حکایت از عدم خسارت جدی به دنبال زلزله 4.9 ریشتری امروز ظهر دارد.

رضا آریایی با بیان اینکه این زلزله تنها به تعداد محدودی از واحدهای روستایی خسارت جزئی وارد کرده است، بیان داشت: خوشبختانه این خسارات نیز چندان جدی نیست.

وی با بیان اینکه واحدهای خسارت دیده در این زلزله خشتی و گلی بوده که خسارت به آنها طبیعی است، بیان داشت: امید می رود این زمین لرزه هشداری برای کسانی باشد که تاکنون نسبت به مقاوم سازی واحدهای خود اقدام نکرده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان همچنین از آماده باش اورژانس، تیم های امدادی و بیمارستانها طی 24 ساعت آینده خبر داد و بیان داشت: بالگرد امداد نیز به مدت 24 ساعت در فرودگاه خرم آباد مستقر خواهد بود تا در صورت وقوع حوادث احتمالی آماده امدادرسانی باشد.

آریایی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امید می رود با وقوع این زلزله صاحبان واحدهای غیرمقاوم به سمت استفاده از تسهیلات موجود برای مقاوم سازی واحدهای خود بروند، عنوان کرد: وجود بیش از 60 هزار واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم در لرستان زنگ خطری برای روستائیان این استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه خانه های خشتی در صورت وقوع حوادث می تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته باشد، بیان داشت: هم اکنون 59 درصد واحدهای مسکونی روستایی لرستان مقاوم سازی شده اند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه بیشتر واحدهای روستایی مقاوم سازی شده در خط شمالی استان قرار دارند، عنوان کرد: عامل اصلی حرکت به سمت نوسازی و مقاوم سازی در این مناطق وقوع زمین لرزه های متعدد از جمله زلزله های دشت سیلاخور بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم برای مقاوم سازی واحدهای غیرمقاوم روستایی و شهری موجود پای کار بیایند تا در حوادث احتمالی آینده شاهد خسارت در این بخش نباشیم.