خرید و فروش مسکن مهر ربطی به دولت ندارد

فریبرز واحدی در گفتگو با مهر در خصوص خرید و فروش مسکن مهر اظهار داشت: این موضوع بارها از سوی وزارت راه و شهرسازی غیر قانونی اعلام شده است، ضمن اینکه این اتفاق در مسکن های دیگر هم اتفاق می افتد.

وی افزود: خرید و فروش بدون سند در واحدهای پیش فروش شده هم بارها اتفاق افتاده و در تمام حوزه ها قابل پیش بینی است، بنابراین احتمال سوداگری در تمامی حوزه ها وجود دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص اینکه در این موارد احتمال سوء استفاده وجود داد، بیان کرد: قبلا هم در پروژه‌های انبوه سازی دیده شده بود که یک واحد را به چند نفر می فروختند که مشکلاتی را برای خریداران بوجود می آورد بنابراین این سوداگریها به دولت ربطی ندارد.

واحدی تصریح کرد: بنابراین خرید و فروشهای غیر قانونی مسکن مهر نمی تواند ساخت و ساز را متوقف کند زیرا ساختمان سازی باید ادامه یابد تا متناسب با تقاضا عرضه هم وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر تقاضایی برای خرید واحدهای بدون سند نباشد عرضه ای هم اتفاق نمی افتد، گفت: ساخت و سازهای مسکن مهر ادامه پیدا می کند و سیاست کلان دولت تغییری نمی کند.