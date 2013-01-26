پیست اسکی همدان ویژگی های یک پیست اسکی کامل و استاندارد را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر تیلر که کشورش از کشورهای صاحب نام در اسکی است در حاشیه بازدید سفرای حاضر در جشنواره زمستانی استان همدان از پیست اسکی تاریک دره همدان گفت: این پیست ویژگیهای یک پیست اسکی کامل را دارد و با ساخت هتل و تجهیز رستوران و سایر خدمات رفاهی از این بهتر نیز خواهد شد.

سفیر سوئد در جمهوری اسلامی ایران گفت: امکانات و سخت‌افزارهای موجود در پیست اسکی تاریک دره همدان مرا متعجب کرد و از حضور این همه علاقمند به رشته اسکی در این شهر بسیار خوشحالم.

وی ادامه داد: همدان به علت هوای پاکی که نسبت به تهران دارد در جذب گردشگر موفق تر خواهد بود.

سفیر سوئد در ایران افزود: پیست اسکی تاریک‌دره همدان با توجه به نزدیکی به شهر می تواند میزبان گردشگران و ورزشکاران بسیار در ایام سال باشد.

وی اظهار داشت: پیست اسکی تاریکدره همدان محور توسعه گردشگری زمستانی این استان به شمار می‌رود و این پیست قابلیت و آمادگی لازم برای برگزاری جشنواره های مختلف ورزش های زمستانی را دارد.