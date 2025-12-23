  1. استانها
  2. همدان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

بازگشایی جاده پیست اسکی تاریک‌دره همدان

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت:جاده پنج کیلومتری پیست اسکی تاریک‌دره همدان که به دلیل برف و کولاک بسته بود، بازگشایی شد.

حمید پرورش‌خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور پنج کیلومتری دسترسی به پیست اسکی تاریک‌دره که هر ساله با بارش برف و کولاک مسدود می‌شود، با تلاش عوامل راهداری استان همدان بازگشایی شده و تردد در آن برقرار است.

وی افزود: عملیات بازگشایی این مسیر با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان انجام شده و تردد ورزشکاران و علاقه‌مندان تا بارش برف بعدی در این محور بلامانع است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان تأکید کرد: در زمان بارش‌های برفی، اولویت اول باز کردن راه‌های شریانی و اصلی است و پس از آن، محورهای دسترسی به پیست‌های اسکی مانند تاریک‌دره بازگشایی می‌شوند.

