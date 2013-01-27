به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در کتاب «او برگشته است» هیتلر به جای خودکشی در 30 آوریل 1945، بدون اینکه بداند در 66 سال گذشته چه اتفاقی افتاده، در سال 2011 از خوابی عمیق بیدار میشود.
او شروع به گشت و گذار در برلین میکند و از این که آلمان را یک زن اداره میکند و این کشور به وطن میلیونها ترک بدل شده، دچار حیرت میشود.
در یک صحنه، رهبر حزب نازی گروهی از پسرها را تحت رهبری «رونالدو هیتلر» تصور میکند و این اشتباه از آنجا ناشی شده که آنها در حال بازی فوتبال هستند و اسم رونالدو روی لباسشان نوشته شده و هیتلر تصور میکند این یونیفورم جدید حزب نازی است.
این کتاب 400 صفحهای که نویسندهاش تیمور ورمز روزنامهنگاری 45 ساله است، با استقبالی که در صفحات اجتماعی اینترنتی از آن به عمل آمد به سرعت در کتابفروشیها هم پرفروش شد و اکنون در راس فهرست کتابهای پرفروش آلمان جای گرفته است.
روزنامه «بیلد» آلمان در این باره نوشت: او میلونها انسان را کشت و حالا اسمش میلیونها بار در یوتیوب جستجو میشود.
در این کتاب هیتلر با لباس جین آشنا میشود، سعی میکند یک آدرس ای میل برای خودش درست کند و اسم آن را هیتلر 89 میگذارد که اشارهای به سال تولدش است.
از این کتاب تاکنون 360 هزار نسخه در آلمان به فروش رسیده و قرار است نسخه انگلیسی آن در کنار چندین زبان دیگر به زودی منتشر شود.
نویسنده این کتاب میگوید میخواست هیتلر را از زاویه دیگری به مخاطبان نشان بدهد. او میگوید: خیلیها هیتلر را به عنوان یک هیولا نشان دادند تا خودشان احساس آرامش بهتری داشته باشند، اما من فکر میکنم اگر ببینیم او در دنیای امروز چه جور آدمی بود و چه جور عمل میکرد، جالبتر است.
این کتاب از زاویه اول شخص روایت میشود و دارای مونولوگهای زیادی است که یادآور تکگوییهای هیتلر در کتاب «نبرد من» اوست که سال 1924 نوشته بود.
هرچند هیتلر در یک دهه اخیر به ویژه موضوع نمایشهای کمدی زیادی بوده، اما این اولین بار است که یک کتاب کمدی درباره او نوشته میشود.
کتاب «او بازگشته است» دارای روی جلدی سفید و سیاه است و با استفاده از شیوه اصلاح موی سر هیتلر و سبیلش که دو ویژگی بارز چهره او بود، طراحی شده است.
این کتاب به قیمت 19.33 یورو در کتابفروشیها به فروش میرسد.
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