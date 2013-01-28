هزینه جنگ افروزی در آفریقا از کجا تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تلگراف مطلب خود را اینطور آغاز می کند : کلوپ های شبانه انگلیس که در آن افراد معتاد اقدام به استعمال کوکائین می کنند، منابع مالی گروه های افراطی در آفریقا را تامین می کنند.

شاخه القاعده در مغرب اسلامی و گروه های تروریستی مرتبط با آن سالانه میلیونها دلار از طریق اسکورت مسلحانه کاروان های مواد مخدر در سراسر منطقه "صحرا" بدست می آورند.

این شبه نظامیان از طریق ارسال مواد مخدر تولید شده در آمریکای لاتین به اروپا که از طریق کارتل های آمریکای جنوبی انجام می شود مبالغ قابل توجهی پول بدست می آورند.

مواد مخدر تولید شده در آمریکای لاتین پیشتر از طریق کشورهای حوزه کارائیب انجام می شود اما با توجه به آنکه این کشورها مبارزه با مواد مخدر را افزایش داده اند، مواد فوق از طریق قایق و یا هواپیما به کشورهای فقیر غرب آفریقا منتقل می شوند و با توجه به آنکه مقامات این کشورها در لیست مزد بگیران قاچاقچیان قرار دارند، انتقال موادمخدر از آفریقا به دیگر کشورها به راحتی انجام می شود.

برهمین اساس القاعده مغرب اسلامی و تروریست های مرتبط با آن از طریق اسکورت کاروان های مواد مخدر کسب درآمد می کنند و به ازای ارسال هر کیلو مواد مخدر به اروپا دو هزار دلار پول دریافت می کنند.

در همین رابطه "مت لویت" از مقامات سابق مبارزه با تروریسم در دولت جرج بوش که هم اکنون مدیر موسسه "برنامه استین" در مورد مبارزه با تروریسم و اطلاعات است، می گوید: حجم زیادی از کوکائینی که به بازارهای انگلیس و اروپا می رسد از طریق مناطقی است که تحت کنترل القاعده در افریقا قرار دارند.

یکی از مقامات وزارت کشور انگلیس که در امر مبارزه با مواد مخدر فعالیت دارد به ساندی تلگراف گفت : مصرف کوکائین در انگلیس و اروپا افزایش چشمگیری داشته و این بدلیل افزایش حمل مود مخدر از منطقه "صحرا" در آفریقا است.

این مقام انگلیسی که خواست نامش فاش نشود در ادامه گفت : ما معتقدیم که مسیرهایی که از طریق آن مواد مخدر به اروپا می رسد راه هایی است که تحت کنترل القاعده هستند و یا القاعده در آنها نفوذ زیادی دارد.

برهمین اساس، شاخه القاعده در آفریقا و متحدان آن، هم اکنون ثروت فراونی از طریق قاچاق مواد مخدر بدست آورده اند. اعضای کلیدی القاعده در آفریقا همچون "مختار بلمختار" که گفته می شود مغز متفکر گروگانگیری الجزایر بوده از قاچاق مواردی چون تنباکو، سوخت و دیگر محصولات و همچنین ربایش اتباع غربی و آزاد کردن آنها در قبال دریافت پول حمایت می کند.

لویت در این باره می گوید: شاخه القاعده در آفریقا (مغرب اسلامی) وظیفه محافظت از کاروان های مواد مخدررا که از مناطق تحت کنترل آنها عبور می کنند در اختیار دارند و مقصد نهایی مواد مخدر عبور کرده از آفریقا کشورهای اروپایی هستند از همین رو بلمختار و افرادی نظیر آن به اندازه تروریست ها جنایتکار هستند.

دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) نیز اعلام کرده که سالانه در حدود 35 تن کوکائین از طریق غرب آفریقا به کشورهای دیگر منتقل می شوند.

در سال 2009 میلادی یک بوئینگ 727 که گفته می شود 11 تن کوکائین حمل می کرد در شمال مالی و در نزدیکی شهر گائو گرفتار سانحه شد و سقوط کرد.

گفته می شود که گروه های شورشی مالی در زمان جنگ از مواد مخدر به عنوان یک محرک استفاده می کنند و مردم شهر دیابالی که هفته گذشته از دست شورشیان آزاد شده اعلام کرده که اعضای این گروه ها در هنگام حضور در این شهر با خود کیسه های کوچکِ حاوی پودرهای سفید رنگ حمل می کردند.