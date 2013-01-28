محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گروه تئاتر خاک به نمایندگی از استان بوشهر در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فجر، زندگی میر مهنای بندر ریگی را با عنوان "تعزیه اشباح بر دریای پارس" به نویسندگی حسین زارعی و کارگردانی حیدر مظفری در تالار سنگلج به روی صحنه می‌برد.

وی به تشریح ماجرای میرمهنا جنگ‌های وی در خلیج فارس پرداخت و افزود: میر مهنا بندرریگی از مبارزان سرزمین جنوب علیه اشغالگران هلندی در جزیره خارک بوده است که در چندین مرحله با هلندی‌ها که جزیره خارک را برای تجارت آسانتر در خلیج فارس به تصرف خود در آورده بودند، جنگید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر اضافه کرد: میرمهنا در سال 1114 شمسی در بندر ریگ به دنیا آمده و در سن 34 سالگی پس از جنگ و گریزهای فراوان با اشغالگران خارک به بصره گریخت و در آنجا در پنجم فروردین 1148 توسط حاکم بغداد به قتل رسید.

وی ادامه داد: روایت های متفاوت و متضاد، شخصیتی تاریخی توام با افسانه درباره میر مهنا به وجود آوره است؛ درحالی که مردم جنوب وی را تقدیس می کنند و درخت ها و مکان هایی را به نام وی نامگذاری کرده اند.

مظفری خاطرنشان ساخت: برخی از نویسندگان با استناد به گزارش هلندی‌ها وی را به عنوان دزد و قاتل پدر و فاقد روحیه مبارزه با استعمارگری معرفی می‌کنند.

وی اذعان داشت: ویلهلم فلور، در کتاب "میرمهنا و شهر دریاها" ترجمه حسن زنگنه، احمد فرامرزی در کتاب "کریم خان زند و خلیج فارس" و سید قاسم یا حسینی در کتاب "میر مهنای بندر ریگی"، وی را یک راهزن و قاتل پدر و برادر خود معرفی می کنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر افزود: خورشید فقیه در کتاب "زوال دولت هلند در خلیج فارس با ظهور میرمهنای بندر ریگی" و سید جعفر حمیدی در کتاب "میر مهنا" و نادر ابراهیمی در رمان سه جلدی "بر جاده های آبی سرخ" وی را پس از امام قلی خان سردار دوره صفویه دومین مبارز علیه استعمارگران هلندی و انگلستان معرفی کرده اند.