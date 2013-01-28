الهامی دستیار فیروز کریمی شد/ سه مربی دیگر از پیکان جدا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری عبدالله ویسی جلسه معارفه سرمربی جدید تیم پیکان پس از تمرین صبح دوشنبه این تیم برگزار شد که در آن ساکت الهامی نیز به عنوان دستیار فیروز کریمی معرفی شد. مجید بصیرت، ابراهیم لوینیان و داریوش اسفندیاری که کمک های عبدالله ویسی در کادر فنی تیم پیکان بودند نیز برغم درخواست فیروز کریمی ترجیح دادند که به همکاری خود با باشگاه پیکان ادامه ندهند.

تمرین امروز تیم فوتبال پیکان دو ساعت به طول انجامید که در آن فیروز کریمی کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. حدود یک ساعت از زمان تمرین صبح امروز تیم پیکان به مسائل محلی و یک ساعت دیگر نیز به کار با توپ اختصاص پیدا کرده بود.