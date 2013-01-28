به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با شعار پیامبر اعظم(ص) نماد هویت امت واحده اسلامی 8 بهمن ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز شد.

در برنامه های روز اول پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی قرائت و آیت الله محسن اراکی، حجت الاسلام سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به ارائه سخن پرداختند.

فردوس عاشق اعوان، وزیر رفاه و خدمات ملی پاکستان، احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم سوریه و شیخ عثمان بطیخ، مفتی اعظم تونس و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله تسخیری و دکتر ولایتی دیگر سخنرانان این همایش بودند.

در مراسم عصر امروز با ریاست آیت الله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نائب رئیسی آیت الله آصف محسنی اندیشمند اسلامی و از علمای برجسته افغانستان و دبیری دکتر محمدحسن تبرائیان معاون بین الملل و دبیر هیئت علمی مجمع التقریب گزارش دبیر کمیسیونها ارائه می شود.

سخنرانی آیت الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی پیرامون نتایج کنفرانس و دکتر عبدالرحیم بن علی، عضو شورایعالی مجمع التقریب و مشاور رئیس جمهور سودان و دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و قرائت بیانیه پایانی عناوین برنامه های مراسم اختتامیه است.

صبح فردا 10 بهمن ماه میهمانان کنفرانس با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) دیدار می کنند و از ساعت 15 تا 17 نشست مشترک شورای عالی و هیئت رئیسه مجمع عمومی برگزار می شود.