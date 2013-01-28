عدم بلوغ روانی مهمترین دلیل عدم ثبات خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر ،مدیر فرهنگسرای کوثر، عصر دوشنبه در حاشیه این نشست، گفت: با توجه به این که آسیبهای فراوانی بنیان خانواده را تهدید میکند، برای آگاهسازی جوانان و خانوادهها، نشستهای تخصصی در فرهنگسرای کوثر برگزار میشود.
حجتالاسلام رضا حسنی افزود: این ششمین برنامه از سلسله مباحث حقوق خانواده است که در فرهنگسرای کوثر برگزار شد.
وی به استقبال چشمگیر خانوادهها به خصوص جوانان از این برنامهها اشاره کرد و گفت: استقبال شهروندان از این برنامهها باعث تداوم برگزاری آنها میشود.
وی با بیان این که این گونه برنامهها باعث بالا رفتن سطح اطلاعات خانوادهها و جوانان میشود، گفت: با توجه به اسقبال خوب خانوادهها، در آینده نیز برنامههایی از این قبیل خواهیم داشت.
مشاور استاندار در امور حقوقی و مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، نیز در این مراسم گفت: آگاهی یافتن افراد از مقررات حقوقی ازدواج، باعث استحکام بنیان خانواده میشود، اما گاهی این علم و آگاهی برای برهم زدن اساس و بنیان خانواده، مورد استفاده قرار میگیرد.
دکتر عبدالمهدی حیدری افزود: در بسیاری از موارد جوان قبل از ازدواج با محصور کردن خود در حصار خانواده، باعث مستولی شدن خانواده بر زندگی خود حتی پس از ازدواج میشود.
وی خاطرنشان کرد: پسر با رسیدن به سن 18 سالگی از نظر قانون برای ازدواج نیاز به اجازهی والدین ندارد، اما دختر برای ازدواج نیاز به کسب اجازه از پدر یا جد پدری دارد و این اجازهی ولی به شرطی معتبر است که بدون دلیل موجه با ازدواج او مخالفت نکنند.
حیدری تاکید کرد: باید دورهای به عنوان دوران نامزدی قبل از ازدواج با رعایت حد و حدود شرعی و قانونی برای مدتی در نظر گرفته شود، تا زوجین نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مشاور خانواده، نیز در این نشست با اشاره به رشد روزافزون آمار طلاق در کشور، گفت: براساس آمار، 75 درصد طلاقهایی که در ایران صورت میگیرد به دلیل دخالت خانوادهها در زندگی و ازدواج فرزندانشان است.
دکتر عباس رحمتی با بیان این که در بسیاری از موارد دخالت خانواده در زندگی زوجین، به طلاق میانجامد، گفت: برگزاری کلاسهای آموزشی از این قبیل، در دراز مدت میتواند تاثیر زیادی بر استحکام بنیان خانواده داشته باشد.
وی مهمترین مهارت همسرداری را، مهارت «گوش دادن» ذکر کرد و گفت: مهارتهای همسرداری ضمن آموزش باید به صورت مداوم تمرین شوند.
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