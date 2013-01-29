برگزاری 12 محفل انس با قرآن در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم، 12 محفل انس با قرآن در شهرهای مختلف استان و در سطح مساجد، مدارس، ادارات و بقاع متبرکه این استان برگزار خواهد شد.

در این محافل نورانی قاریان، حافظان و گروه های تواشیح برگزیده کشوری و استانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.



استاد محمود شحات انور و سید جواد حسینی در ساعت 16 امروز سه شنبه در امامزاده ابراهیم بابلسر و در ساعت 18 و 30 دقیقه در مسجد محدثین بابل به تلاوت خواهند پرداخت.

آغاز بازسازی بقعه ناصرالحق

با حضور حجت‌الاسلام علی محمدی، سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، بازسازی بقعه ناصرالحق در آمل آغاز شد.

اطروش یا همان ناصرالحق در سال 301 هجری به مرکز مازندران، آمل آمد و این شهر را مقر حکومت خود به عنوان نخستین پایگاه شیعیان مازندران بر گزید و 12 سال در آنجا حکومت کرد و دین اسلام اثنی‌عشری را در طبرستان رونق بخشد.

ناصرالحق در ایجاد مدرسه بزرگ آمل که بعدها به مسجد امام حسن عسگری در آمل معروف شد همت کرد و در آنجا درس می‌داد و سرانجام در 25 شعبان 304 هجری قمری دار فانی را وداع گفت.

آغاز رقابت های ترتیل مسابقات سراسری قرآن کریم

مسابقات رشته ترتیل سی وپنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد. این مسابقات با تلاوت سیدصادق مسلمی قاری ممتاز قرآن کریم آغاز و نفرات شرکت کننده به ترتیب قرعه کشی رقابت خود را آغاز کردند.

مدیحه سرایی گروه یاسین مازندران نیز در این محفل به اجرای برنامه پرداحتند.

رقابتهای خواهران در رشته ترتیل همزمان با مسابقات آقایان در مجتمع پردیس نیروی انتظامی در خزرآباد از توابع شهرستان ساری در حال برگزاری است.

طنین تلاوت قرآن محمود شحات و امین پویا

در اولین روز از برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قاریان برجسته مصری و ایرانی به تلاوت آیاتی از کلام الله وحی در دو مکان پرداختند.

در یکی از این محافل محمود شحات انور، قاری برجسته مصری، امین پویا، قاری بین المللی کشور و گروه تواشیح شمیم بهشت در مسجد جامع بهشهر به اجرای برنامه پرداختند.

این محفل از شبکه رادیویی قرآن به صورت مستقیم و از شبکه قرآن و معارف سیما به صورت برنامه ضبط شده پخش شد..

حضور40 خبرنگار مازنی برای پوشش خبری مسابقات سراسری قرآن

محمد حسین فاضلی، دبیر اجرایی کمیته روابط عمومی مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: از آغاز این مسابقات در مازندران از آذر ماه سال جاری ستاد خبری برای اطلاع رسانی این مسابقات تشکیل و فعال شد.

وی افزود: برای اطلاع رسانی دقیق با برنامه ریزی دقیق و باهمکاری مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران ستاد خبری فعال شد و در این ایام بیش از 200 گزارش خبری و تحلیلی این مسابقات را از گروههای مرجع تهیه و تنظیم و اطلاع رسانی کردند.

وی گفت: در روز برگزاری مسابقات بیش از چهل خبر نگار با حضور پرشور افتتاحیه این دوره از مسابقات را پوشش مناسب در سطح کشور و استان داده و در طول مسابقات از 9 تا 14 بهمن ماه ستاد خبری فعال و به روز اخبار و گفتگوهای اختصاصی را انعکاس می دهند.

برگزاری مرحله مقدماتی رشته حفظ 20 جز

مرحله مقدماتی رشته حفظ 20 جز سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش بانوان برگزار شد.

در این رشته از مسابقات بخش بانوان تعداد 27 نفر از برترین‌های مرحله استانی سراسر کشور به رقابت با یکدیگر پرداختند.

مریم سعیدی و غصون مسلمی، قضاوت مرحله مقدماتی حفظ 20 جزء قرآن در بخش بانوان را برعهده دارند.