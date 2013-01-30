به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، کمپانی برادران وارنر و پیتر جکسون پیش از این برای تبدیل کردن فیلم‌های "هابیت" به یک سه‌گانه مورد انتقاد قرار گرفته بودند، اما با توجه به عملکرد فیلم اول در باکس آفیس آنها دیگر اهمیت زیادی به این انتقادها نمی‌دهند.

این هفته فیلم "هابیت: سفری غیرمنتظره" در فروش جهانی باکس آفیس از دو فیلم "ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه" و "ارباب حلقه‌ها: دو قلعه" پیشی گرفت. این دو فیلم قسمت‌های اول و دوم سه گانه جسکون از داستان های تالکین بودند که 3 میلیارد دلار بلیت فروختند.

فیلم "هابیت: سفری غیرمنتظره" از زمان اکرانش در روز 14 دسامبر تا کنون بیش از 939 میلیون دلار فروش داشته که بیشتر از هر سه فیلم قبلی است.

فروش آمریکایی "هابیت" بعد از پنج روز از مرز 100 میلیون دلار گذشت و در آخرین اکرانش هم 3/3 میلیون دلار فروخت و مقدار فروش کلی آمریکای شمالی‌اش را به 293 میلیون دلار رساند. آخرین فیلم مجموعه ارباب حلقه‌ها "بازگشت پادشاه" 19/1 میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشت و جایزه اسکار بهترین فیلم سال را به خود اختصاص داد.

فیلم بعدی سه‌گانه هابیت، "هابیت: نابودی اسماگ" نام دارد و 13 دسامبر 2013 اکران می‌شود. سومین فیلم، "هابیت: آنجا و بازگشت از آن" 19 جولای 2014 اکران می‌شود.

