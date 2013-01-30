۱۰ هزار تخت برای پذیرایی از زائران در قم کافی نیست/ تدوین تقویم ایام زائرپذیر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری در جلسه ستاد دائمی تسهیلات زائران استان قم که عصر چهارشنبه در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با اشاره به تشکیل معاون هماهنگی امور زائرین در استانداری قم اظهار داشت: ستاد تسهیلات زائران استان قم در سال گذشته جلسات خود را در دهه دوم اسفندماه آغاز می‌کرد که در سال جاری این جلسات از بهمن ماه شکل گرفت.



وی گفت: معاونت هماهنگی امور زائرین در استانداری قم از سه ماه گذشته و به استناد ماده 12 قانون برنامه، آغاز به کار کرد که این معاونت در در دو استان خراسان رضوی و فارس نیز تشکیل شده است.



وی از دائمی شدن ستاد تسهیلات زائران استان قم خبر داد و گفت: این اقدام برجسته نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت که آثار آن در نوروز سال آینده دیده می‌شود.



معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم عنوان کرد: در گام اول ظرفیت‌ها و مشکلات استان شناسایی و سه کمیته تخصصی در حوزه‌های رفاهی، فرهنگی و زائران خارجی راه اندازی شده است.



وی با بیان اینکه تا کنون 14 جلسه رسمی با حضور دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده، افزود: 80 نشست با مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد و 30 بازدید میدانی نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود استان صورت گرفته است.



تقویم مناسبت‌های ایام زائرپذیر قم تدوین شد



محرری با بیان اینکه تقویم مناسبت‌های ایام زائرپذیر در استان قم تهیه و تدوین شده، افزود: در مجموع 18 مناسبت ملی و مذهبی مورد شناسایی قرار گرفت و متناسب با حجم ورود زائران در این ایام به قم از رتبه یک تا سه درجه بندی شدند.



وی ادامه داد: راه کاری‌های جذب منابع برای ارائه خدمات به زائران مورد بررسی قرار گرفت و معاونت هماهنگی امور زائرین استانداری قم در واقع محل انسجام در خدمت رسانی به زائران است تا از انجام اقدامات موازی جلوگیری و خدمات دهی با سرعت بیشتری صورت گیرد.



معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم با بیان اینکه در حال تدوین برنامه‌های راهبری معاونت هماهنگی امور زائرین هستیم افزود: برای اولین بار ستادی برای ایام 28 صفر برای ارائه خدمات به زائران تشکیل شد و از دوشنبه هفته آینده همزمان با ورود حضرت فاطمه معصومه (س) تا روز رحلت ایشان نیز برنامه‌های ویژه در نظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه قم مرکز مواصلاتی 17 استان کشور است افزود: قم تنها استانی است که با فاصله کمتر از 200 کیلومتر از اطراف می‌تواند 20 میلیون زائر و در فاصله زمانی چهار ساعت با سایر نقاط کشور، پذیرای 40 میلیون زائر و مسافر باشد.



قم در زمینه اقامتگاه‌های موقت مشکل دارد



محرری با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه اقامتگاه‌های موقت مشکلاتی داریم افزود: با همکاری شهرداری قم و همچنین تولیت آستانه حضرت معصومه (س) استراحتگاه‌های موقت برای پذیرایی از زائران در ایام نوروز سال 92 را ساماندهی خواهیم کرد.



وی ادامه داد: باید بسترهای لازم برای اقامت طولانی مدت زائران در استان قم فراهم شود و در حال حاضر وجود 10 هزار تخت برای پذیرایی از خیل زائران بسیار ناچیز است.



معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم با بیان اینکه در نوروز سال 91 ، دو میلیون و 200 هزار خودرو وارد شهر قم و دو میلیون و 670 هزار خودرو وارد استان قم شده است افزود: ورود این تعداد خودرو به شهر قم در مقایسه با سال 90 ، 27 درصد و به استان قم 37 درصد رشد داشته‌ایم.



وی ابراز داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران قم در بهار سال 91 رتبه دوم مقصد مسافران بعد از مشهد مقدس بوده است.