256 پروژه عمرانی و طرح سرمایه گذاری درکهگیلویه و بویراحمد افتتاح وکلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور بعدازظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت: از این ‌تعداد 203 پروژه با اعتبار هزینه شده 326 میلیارد ریال افتتاح می شود.

امیدی پور بیان کرد: 20 پروژه عمرانی نیز با اعتبار 210 میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: میزان اعتبار هزینه شده برای طرح های سرمایه گذاری افتتاحی 73 میلیارد ریال و طرح های سرمایه گذاری که عملیات اجرایی آنها آغاز می شود،‌86 میلیارد ریال است.

امیدی پور عنوان کرد: از تعداد کل پروژه ها، 62 مورد در شهرستان بویراحمد،‌60 مورد در شهرستان گچساران،67 مورد در شهرستان های کهگیلویه و لنده،10مورد شهرستان دنا، 25 مورد شهرستان بهمئی، 15مورد شهرستان باشت و ‌17 مورد هم شهرستان چرام است.

وی مهمترین این پروژه ها را 21 پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی ، 21پروژه آب رسانی روستایی، 9مورد برق رسانی و اصلاح شبکه های برق،‌16 مورد پروژه های فرهنگی، ‌یک پروژه در عرصه امور ورزش و جوانان، ‌33 پروژه در بخش کشاورزی، دو مورد آموزشی و آموزش عالی،‌20 مورد پروژه های عمران شهری شهرداری ها و 12 مورد پروژه های عمران روستایی دهیاری ها عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی همچنین 19 مورد طرح های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،‌16مورد طرح های سرمایه گذاری در بخش خدمات و سه مورد طرح های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را از دیگر طرح های افتتاحی و کلنگ زنی در استان عنوان کرد.