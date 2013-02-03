مسجد؛ نبض تپنده انقلاب/ از سجاده های بندگی تا سنگرهای دفاع از میهن

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد از دیرباز در زندگی مسلمانان نقش محوری داشته و زیربنای شکل گیری تمدن اسلامی محسوب می شود، مساجد در نظام سیاسی ـ اجتماعی مسلمانان فقط کارکرد عبادی و مذهبی نداشته، بلکه دارای کارکردهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، نظامی و ... بوده اند.

در ایران همزمان با ورد اسلام مساجد شکل گرفتند و پس از آن یکی از نهادهای تأثیرگذار در زندگی مردم ایران بوده اند، در شکل گیری نهضت های سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان در ادوار مختلف، مانند قیام سربداران ، نهضت مشروطه، قیام گوهرشاد و انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی ایفا کردند.



در روند شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد یکی از عمده ترین محل های تجمع و اعتراض مردم و شکل گیری تظاهرات علیه رژیم شاه بود، در واقع تجمع جمعیت که عامل مهمی در شکل گیری توده هاست و نقش به سزایی در شکل گیری تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه رژیم شاه داشت از مساجد ریشه می گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: از آنجاییکه مسجد محور زندگی مسلمانان است و مرکز ثقل طرحهای ماست، پیامبر گرامی اسلام(ص) در ابتدای ورود به مدینه بحث شکل گیری مسجد را در دستور کار قرار داد و مسجد محور تمام برنامه های دینی، سیاسی، اجتماعی و نظامی شده بود.



حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: انقلاب اسلامی به رهبری یک روحانی و مرجع تقلید کلید خورده بود، به همین دلیل مرکز فعالیتهای سیاسی انقلابیون در مساجد بنا نهاده شده و مساجد به عنوان پایگاههای مذهبی، وقتی که دین و ارزشها به خطر افتاد ایفای نقش کرده اند.



وی اظهار داشت: زمانی که فساد و فحشا بر همه چیز غلبه کرده بود، مسجد نقشش را به درستی ایفا و از ارزشهای اسلامی دفاع کرد و به عنوان محور تصمیم گیری قلمداد شد.



حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: یکی از مهمترین دلایلی که کمک کرد انقلاب به انحراف کشیده نشود، این پایگاه مستحکم انقلابیون در مسجد بود.



وی افزود: هوشیاری و ظرافت امام راحل سبب شد که مرم مسجد را به عنوان پایگاه برگزیدنند به همین دلیل، بارها در زمان شاه به مساجد حمله و به آتش کشیده شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه پیروی انقلاب اسلامی مدیون مساجد است، تصریح کرد: نقش مساجد کلیدی و اساسی و زیربنایی بوده و هست.



وی افزود: امروز نیز باید پایگاه انقلاب را مسجد بدانیم و از آرمانهای امام و شهدا از طریق مسجد دفاع کنیم و نگذاریم این پایگاه مذهبی و عمومی از دسترس مومنان خارج شود.



حجت الاسلام نورالله ولی نژاد با اشاره به اینکه هر انقلابی دارای هویت و تاثیرگذاری خاصی است، اظهار داشت: انقلاب ما اسلامی بود و امام راحل(ره) نیز بر این اصل تاکید ویژه ای داشت.



وی گفت: در طول 34 سال گذشته از مسجد به عنوان پایگاه انقلاب خوب استفاده شد و در جریان جنگ هشت ساله، حضور در انتخابات، راهپیمایی 22 بهمن و .. مسجد محور فعالیتهای سیاسی و مذهبی بوده است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: امروز برای اینکه جوانان حضور بیشتری در مساجد داشته باشند، باید تدبیر اندیشیده شود و مساجد از تک بعدی خارج شوند و به بخش های دیگری از ابعاد مساجد توجه شود.



وی پیشنهاد داد: برگزاری مراسم جشن، عقد و عروسی، حل و فصل دعاوی، تصمیم گیریهای منطقه ای در مساجد سبب می شود تا مسجد به عنوان محور زندگی قرار گیرد.



وی عنوان کرد: در این صورت مسجد به عنوان مرکز ثقل زندگی مردم تبدیل می شود و در غیر اینصورت متضرر خواهیم شد.



حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: نکته دیگر اینکه در هیئت های امنا، باید از همه طبقات و اقشار باشند و یک صنف و یک سن نباشند و سن و صنف متقاوت در مساجد حضور داشته باشند تا از سلایق مختلف بهره گیری و از جاذبه های مساجد استفاده بهینه ای شود.



به گزارش مهر، در جریان شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد هر چند که به عنوان یک نهاد سنتی در جامعه قلمداد می شوند و دارای قدمتی 1400 ساله هستند اما با ارائه کارکردهای متناسب با نیاز روز جامعه توانستند گوی سبقت را از نهادهای مدرن و وارداتی بربایند و به عنوان ستون فقرات وسازمان انقلاب به ایفای نقش بپردازند.

این کارکردها به ویژه در سه حوزه رسانه ای ـ ارتباطی، حمایتی ـ پشتیبانی و فرهنگی ـ هویتی باعث شد که فرهنگ و ایدئولوژی انقلابی شیعه به گفتمان غالب و رایج در جامعه بدل شود و انقلابی اسلامی در ایران شکل بگیرد، انقلابی که هر چند در عصری مدرن و در زمان به حاشیه رفتن دین از سیاست و اجتماع شکل گرفت اما از تمامی نهادها و نهادهای مذهبی بهره جست و شگفتی صاحبنظران و تحلیل گران مسائل سیاسی را برانگیخت.



بیش از دو هزار مسجد در گلستان فعالیت دارند.