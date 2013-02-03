واکنش صالحی به اظهارات بایدن/تولید بمب اتمی با اصول اسلام تضاد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی در گفتگو با یورو نیوز درباره انقلاب در کشورهای عربی همچون مصر، تونس و لیبی گفت : مردم کشورهای عربی از ظلم و ستم، استبداد و استکبار دیکتاتورهای خود خسته شده اند، بنابراین در تلاش برای به دست آوردن موقعیت واقعی خود هستند.



وی گفت : تظاهرات ضد دولتی همواره در سراسر جهان وجود دارد، چنانچه در چند ماه گذشته شاهد چنین تظاهراتی در فرانسه بودیم.



صالحی در ادامه با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، فرافکنی و ادعاهای غربیها درباره این برنامه را رد کرد و گفت : دستیابی به سلاح هسته ای، تولید تسلیحات هسته ای و استفاده از سلاح هسته ای در تضاد با اصول اسلام است.



وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به ادعای نخ نما شده رژیم صهیونیستی درباره دستیابی ایران به بمب اتمی در چند سال آتی گفت : این اظهارات تنها در راستای پروژه ایران هراسی مطرح می شود، اما حقیقت این است که ایران یکی از اعضای ان پی تی بوده و تولید بمب اتمی در تضاد با اصول اسلام است.



صالحی با اشاره به همکاری بسیار خوب ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و حضور بازرسان آژانس در ایران گفت : تاسیسات هسته ای ایران به روی تمام بازرسان خارجی که از سراسر جهان به ایران می آیند، باز است.



وزیر امور خارجه ایران در خصوص اظهارات روز گذشته بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت : انجام گفتگوها تنها زمانی ممکن است که ایران اطمینان کافی از این نکته حاصل کند که آمریکا، این بار با حسن نیت وارد گفتگو شده است.



صالحی تاکید کرد : دلیل این موضع ما این است که تجربه مذاکرات قبلی نشان می دهد آمریکا چنین رویکردی(حسن نیت) نداشته است.