نخست وزير ايتاليا سوسمار مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري مهر، اين نخستين پروژه سينمايي يكي از موفقترين فيلمسازان نسل نو ايتاليا در پنج سال اخير است كه فيلمبرداري آن از روز 23 مي آغاز مي شود. عنوان "سوسمار" در واقع برگرفته از يكي از مقاله هاي روزنامه چپگراي لارپوبليكا است كه نويسنده مقاله در آن سيلويو برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا را به سوسمار تشبيه كرده بود.

فيلمساز نامدار ايتاليايي كه چهار سال پيش با "اتاق پسر" توانست نخل طلاي كن را از آن خود كند، در اين فيلم براي اولين بار در فيلم خودش ايفاي نقش نخواهد كرد. قرار است ارلاندو كه سابقه بازي در "اتاق پسر" را هم دارد، در "سوسمار" نقش برلوسكوني را ايفا كند. داستان فيلم را مورتي به همراه هيدرون شليف نوشته و فيلمنامه نهايي را فرانچسكو پيكولو و فدريكا پونترمولي با مشاركت خود مورتي به رشته تحرير درآورده اند. اگر همه چيز بر اساس برنامه از پيش تعيين شده پيش برود، "سوسمار" مارس سال آينده ميلادي در سينماها اكران مي شود.

مورتي 52 ساله سابقه كارگرداني فيلم هايي چون "آوريل" و "آخرين مشتري" را در كارنامه دارد و موفق به دريافت جوايز متعددي از جشنواره هاي معتبري چون ونيز، برلين، كن و شيكاگو و همينطور جايزه سزار شده است. او علاوه بر كارگرداني، معمولاً در مقام تهيه كننده، بازيگر و نويسنده فيلم هاي خودش هم ظاهر مي شود.



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