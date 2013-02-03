۲۸ پروژه نوسازی مدارس در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها اظهارکرد: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 468 میلیون تومان هزینه شده است.

وی زیربنای این پروژه ها را هفت هزار و 900 متر مربع عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه ها شامل 14 ساختمان آموزشی است.

به گفته وی از مجموع پروژه ها دو پروژه در بشرویه، دو پروژه بیرجند، یک پروژه در خوسف، دو پروژه درمیان، دو پروژه زیرکوه، دو پروژه سربیشه، چهار پروژه در فردوس، نه پروژه قاین و چهار پروژه در نهبندان افتتاح می شوند.

وی اضافه کرد: این فضاها شامل 44 کلاس با زیربنای دو هزار و 555 متر مربع، هشت سالن چند منظوره با زیربنای یک هزار و 185 مترمربع و یک خوابگاه با زیربنای 980 متر مربع است.

بیکی، ساخت خوابگاه علامه طباطبایی، نمازخانه باقرالعلوم(ع) و نمازخانه حضرت زینب(س) شهرستان فردوس، دبستان سه کلاسه احرار احمد آباد درمیان،سالن چند منظوره راهنمایی فرزانگان بیرجند، سالن چند منظوره دبیرستان گسک شهرستان درمیان، دبیرستان استثنایی متوسطه حرفه ای شهرستان بیرجند، نمازخانه چند منظوره الزهرا(س) شهرستان نهبندان، بهسازی مدرسه ابن حسام شهرستان خوسف و دبیرستان استثنایی متوسطه حرفه ای شهرستان بیرجند را از جمله از این پروژه ها برشمرد.

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی اضافه کرد: این پروژه ها آماده شده و تحویل ادارت آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق خواهد شد.