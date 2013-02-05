تابع قانون هستیم/ با تمام توان برای بقای پولاد گسترش بروجرد تلاش می کنم

همایون بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تیم فوتسال پولاد گسترش بروجرد گفت: همیشه گفته ام که تابع قانون هستم و طبق قانون پولادگسترش از دور بازی ها کنار رفته و باید فصل جدید در لیگ دسته سوم بازی کند.

وی ادامه داد: اما اگر تصمیم فدراسیون بر این بود که درخواست بقای تیم های دوم و سوم پلی آف لیگ دو در جلسه ای مطرح شود من با تمام توان برای بقای نماینده فوتسال لرستان تلاش خواهم کرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ادامه داد: من هم امیدوارم این درخواست به جلسه تصمیم گیری منتقل شود تا بتوانم برای فوتسالیست های لرستانی تلاش کنم.

بنابر این گزارش تیم فوتسال پولاد گسترش بروجرد توانسته است در بازیهای حذفی برای بقا در لیگ دسته دوم فوتسال ایران با دو پیروزی و یک باخت عنوان دومی را کسب کند.

تیم استان البرز بعنوان تیم اول جواز حضور در مسابقات سال آینده دسته دوم فوتسال را گرفته است و ظاهرا فدراسیون فوتبال هم برای حضور تیم بروجرد بعنوان نماینده لرستان در لیگ دسته دوم فوتسال ایران بی میل نیست.

با این تفاسیر چشم امید فوتسالیست های لرستانی به رایزنی های مسئولان استان در فدراسیون فوتبال است تا با تمام سعی و تلاش خود برای حضور تیم پولاد گسترش بروجرد در لیگ دسته دوم فوتسال ایران حمایت لازم را به عمل بیاورند.