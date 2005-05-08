پيروزي پيكان تهران در برابر آبي پوشان اهواز // ذوب آهن با يك گل از سد پگاه گيلان گذشت

به گزارش خبرگزاري " مهر" ديدارتيمهاي پيكان تهران و استقلال اهوازعصر امروزدرورزشگاه ايران خودروبرگزارشد وبا برتري تيم پيكان به پايان رسيد.

دراين ديداركه ازهفته بيست وهشتم رقابتهاي فوتبال قهرماني باشگاه‌هاي برتر ايران برگزارشد، تيم پيكان با نتيجه دوبريك حريف اهوازي خود را شكست داد تا اميدوارانه ‌تر ديدارهاي بعدي خود را پيگيري كند. گلهاي اين بازي را ناصرفرشباف دردقيقه 32 ومهدي نوري دردقيقه 78 براي تيم پيكان و مصطفي بيژني دردقيقه 30 براي استقلال اهوازبه ثمررساندند.

درديگرديدارهفته بيست وهشتم مسابقات فوتبال ليگ برترباشگاههاي كشورو درورزشگاه فولاد شهراصفهان تيم فوتبال ذوب آهن موفق شد با تك گل دقيقه70 علي طهماسبي ازسد تيم پگاه گيلان عبور كند.