جزئیات عملیات ویژه عراق در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سعد معن رئیس بخش اطلاع رسانی نیروهای امنیتی عراق اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک عملیات ویژه داخل خاک سوریه انجام دهند و اجرای آن بیانگر تحول بزرگ در سرویس اطلاعات عراق است.

وی بیان کرد: ۲ فرد بازداشت شده در سوریه به مثابه حلقه وصل اصلی انتقال سلاح و عناصر تروریست به سمت مرزهای عراق محسوب می‌شوند.

معن تصریح کرد که عملیات امنیتی اخیر علیه این ۲ عنصر در سوریه بعد از رصد اطلاعاتی دقیق آنها طی پنج ماه گذشته صورت گرفت. آنها مسئول انتقال عناصر تروریست و سلاح از اردوگاه‌های واقع در خاک سوریه به عراق بودند.

وی بیان کرد که این عملیات با سرعت و دقت بالایی انجام شد و هماهنگی‌های امنیتی خوبی با طرف‌های سوری صورت گرفت.

روز پنجشنبه گذشته نیروهای امنیتی عراق از انجام این عملیات در خاک سوریه خبر دادند.