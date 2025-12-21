  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

سردار وحیدی با خانواده شهید سلامی دیدار کرد

سردار وحیدی با خانواده شهید سلامی دیدار کرد

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به‌همراه مسئول ایثارگران و معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، با خانواده شهید سپهبد حاج حسین سلامی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، با همراهی سرتیپ پاسدار ابوالقاسم شریفی، مسئول ایثارگران و سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح، به دیدار خانواده شهید سپهبد حاج حسین سلامی رفت.

در این دیدار، سردار وحیدی با اشاره به ویژگی‌های بارز شهید سلامی گفت: صلابت ایمان، قوت روح، ظرفیت علمی و لبخند همیشگی شهید سلامی همواره در ذهن ما باقی خواهد ماند. این ویژگی‌ها خاطره‌ای ماندگار از ایشان در ذهن همه ما ثبت کرده است.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: خداوند ایشان را در بهترین جایگاه قرار داد. شما یادگاران عزیز ما، شهیدان شریف و بزرگوار هستید و ان‌شاءالله عزت، سلامت و توفیقات شما روزافزون باشد. وجود شما باعث می‌شود کمترین حس کمبود و جراحت در دل مردم و به‌ویژه دوستانی که از نزدیک با شهید ارتباط داشتند، احساس شود.

سردار وحیدی در پایان تأکید کرد: وظیفه ما بود که خدمت برسیم، عرض سلام کنیم و مراتب احترام خود را ابراز نماییم. از محبت و زحمات شما صمیمانه سپاسگزاریم.

کد خبر 6697617
سيد اسد رجبی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها