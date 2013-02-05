دادگاه عامل جنایت خیابان مدنی برگزار شد/ از حمله به عابران تا ادعای جنون

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 11 و 15 صبح امروز جلسه محاکمه عامل جنایت خیابان شهید مدنی با یک ساعت و 45 دقیقه تاخیر در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در ابتدای جلسه رئیس دادگاه گفت: بر اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی جلسه محاکمه به صورت علنی و با حضور وکیل تسخیری متهم و شکات پرونده تشکیل می شود. خبرنگاران می توانند جریان محاکمه را بدون اشاره به مشخصات و نام متهم اطلاع رسانی کنند.

در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست با حضور در جایگاه به تشریح کیفرخواست بپردازد.

قاضی سیفی نیز با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده حسین متولد 1367 اهل تهران، باسواد، مجرد، سابقه دار و بازداشت از تاریخ 26 مهر امسال متهم به محاربه و افساد فی الارض می باشد.

وی ادامه داد: متهم در تاریخ 24 مهرماه امسال در خیابان شهید مدنی شمالی پس از به دست آوردن چاقو از یک قصابی 11 زن را مجروح کرد که یکی از آنها به نام محمد قلی علی یاری به علت شدت جراحات به قتل رسید. با توجه به گزارش اولیه مرجع انتظامی شهادت شهود نظریه پزشکی قانونی درباره علت قتل مقتول کشف آلت جرم ، بازسازی صحنه جنایت و تایید سلامت روانی متهم از سوی پزشکی قانونی درخواست مجازات قانونی برای وی را دارم.

رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب سپس با تفهیم اتهام به حسین از او خواست به دفاع از خود بپردازد. پسر جوان نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار داشت: من در یک پیک موتوری کار می کردم و قبل از این حادثه قرار بود یک وانت بخرم و با آن در شرکتی کار کنم. من برای این کار قصد بدی نداشتم و دنبال پول هم نبودم. فقط جنون به من دست داد . یک ساعت بعد از این ماجرا نیز به قم رفته و در کنار ضریح امام حسین (ع) توبه کردم. 20 روز قبل نیز به آنجا رفته بودم و می دانستم پس از ساخت ضریح آن را به عراق می برند. بعد از توبه خود را به مامورانی که آنجا بودند معرفی کردم .

وی ادامه داد: وقتی دستگیر شدم فکر می کردم چند نفر کشته ام اما خدا را شکر فقط یک نفر کشته شده بود.

قاضی: درباره روز حادثه بگو.

متهم: زمان حادثه اثاثیه خود را به خانه پدربزرگم آورده و پیش آنها زندگی می کردم. 6-5 سال بود که مشکل روحی و روانی پیدا کرده بودم . ساعت 8 صبح از خانه خارج شده و نان خریدم بعد از خوردن صبحانه از عمویم خواستم مرا تا جایی برساند. پیش از این یک چاقو فروشی را شناسایی کرده بودم . وقتی به آنجا رفتیم مغازه بسته بود به همین خاطر به بازار روز نظام آباد رفتم اما آنجا هم خیلی شلوغ بود. در آنجا از یک مغازه قصابی چاقویی گرفته و با آن به سوی مردم حمله کردم. چند دقیقه بعد نیز از خواب غفلت بیدار شده و تازه متوجه کار خود شدم.

قاضی: می دانید 4 زن را با چاقو مجروح کرده اید؟

متهم: یک لحظه جنون به من دست داد دنبال شرارت نبودم . چند روز قبل دو زورگیر اعدام شدند آنها دنبال پول بودند اما من دنبال هیچ چیز نبودم.

قاضی: چرا خودت را نزدی ؟

متهم : این حالت یک دفعه ای به من دست داد .

قاضی: اگر خانواده ات قربانی حمله فردی با چاقو می شدند چه کار می کردی؟

پشیمانم آدم ناراحت می شود اما من به خاطر جنون به مردم حمله کردم.

شاکیان از روز حادثه گفتند

در ادامه رسیدگی به این پرونده قاضی از شاکیان پرونده خواست با حضور در جایگاه به تشریح روز حادثه و شکایت خود بپردازند. زن جوانی که از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود در طرح شکایت خود گفت: ساعت 11:30 به همراه پسرم در محل حادثه درحال راه رفتن بودیم که دیدم فردی به طرف ما می آید یک دفعه او ضربه ای را به قفسه سینه ام زد که بی حال شدم در اثر این ضربه ریه و قلبم به شدت آسیب دید .

قاضی: بعد از این حادثه چه احساسی دارید ؟

شاکی: دیگر تنها از خانه بیرون نمی روم و همیشه وحشت آن حادثه در ذهنم است.

سپس یکی دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر شد و گفت: ساعت 11:30 به دنبال خواهرم می رفتم که با یک کیوسک تلفن همراه روبرو شدم. تصمیم گرفتم با خانواده ام تماس بگیرم که در این لحظه احساس کردم ضربه محکمی به پشتم خورد. ابتدا فکر کردم کسی با سنگ به من ضربه زده است بر اثر شدت ضربه بی حال شدم چند دقیقه بعد متوجه شدم چاقو خورده ام مغازه داران برای من آمبولانس گرفته و مرا به بیمارستان فرستادند. بعد از این حادثه دچار وحشت شده و اگر مردی را با حالت او در خیابان ببینم می ترسم.

سومین شاکی پیرمردی بود که درباره حادثه گفت: برای خرید میوه از خانه خارج شدم که متهم ضربه ای از پشت به کتفم زد . از آن زمان دستم بی حس شده و نمی توانم خوب کار کنم .

در ادامه اولیای دم مقتول این پرونده با حضور در جایگاه برای قاتل تقاضای قصاص کرده و گفتند مقتول به تنهایی در تهران زندگی می کرد و از طریق بیمارستان در جریان مرگ او قرار گرفتیم .

چهارمین شاکی که در جایگاه قرار گرفت مرد جوانی بود که گفت: من اهل آن محل نبودم در حال گذر از آنجا بودم که این فرد به سوی من حمله کرد و پس از مجروح کردن من از ناحیه دست و سینه از محل گریخت.

سپس سه نفر دیگر از شاکیان در جایگاه قرار گرفته و با تشریح روز حادثه مدهعی شدند هیچ شناختی از ضارب نداشته و برای او تقاضای مجازات قانونی کردند.

پشیمانی من امنیت را تامین نمی کند

قاضی صلواتی از متهم خواست دوباره در جایگاه قرار بگیرد و از او پرسید: اظهارات شکات را قبول دارید؟

متهم: بله.

قاضی: به چه گناهی آنها را زدید؟

متهم: نمی دانم چطوری آنها را زدم و حالا پشیمانم.

قاضی: پشیمانی شما امنیت جامعه را تامین می کند؟

متهم: نه.

قاضی: بعد از دستگری دو ماه در بیمارستان بستری بود و تحت آزمایش های تخصصی و روانکاری قرار گرفتید. انگیزه ات از این کار چه بود.

متهم: جنون به من دست داد.

قاضی: چرا خودت را نزدی؟

متهم: چند بار خواستم این کار را انجام بدهم.

قاضی: چند بار سابقه داری؟

متهم: دو بار

قاضی صلواتی سپس با اشاره به سوابق متهم گفت: شما سال 85 به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف، سال 87 به اتهام سرقت به عنف دوباره سال 87 به اتهام سرقت موتور، دو بار به اتهام مواد مخدر روانگردان و یک بار هم به اتهام ایجاد مرکز فساد و رابطه نامشروع دستگیر شده اید. پدرتان درجریان تحقیقات گفته یک بار خودکشی کرده اید این موضوع درست است؟

متهم: آن زمان بچه بودم و نادانی کردم.

قاضی: اما بعدها گفته اید که پدر و مادرت را می خواستی بکشی.

متهم: من در این زمینه کسی را تهدید نکرده بودم فقط گفته بودم این حالتی که به من دست می دهد گاهی به گونه ای است که می خواهم مادر و خواهرم را بکشم.

قاضی: مادرت گفته مدت ها بود شیشه مصرف می کردی.

متهم: نه قبول ندارم مادرم دروغ گفته است.

قاضی: در جریان تحقیقات گفته ای چند بار مشروبات الکلی مصرف کرده ای.

متهم: نه این را هم قبول ندارم.

در ادامه این دادگاه قاضی سیفی نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: اقرار کرده ای هیچکدام از مجروحان را نمی شناسی پس انگیزه ای جز ایجاد وحشت نداشته ای. شخصیت تو به گونه ای بود که دوست داشتی خودت را به دوستانت نشان بدهی. این را قبول دارید؟

متهم: نه من آدم شروری نبودم.

نماینده دادستان: کسی که دچار جنون است چطور به فکر توبه افتاده است.

متهم: موقع جرم جنون به من دست داد و بعد از آن به حالت برگشتم.

سلامت موکلم بررسی شود

قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران سپس از وکیل تسخیری متهم خواست به دفاع از مولکش بپردازد که توکلی با قرار گرفتن درجایگاه گفت: همان گونه که مستحضر هستید موکلم فاقد شعور و ادراک است. در کودکی شاهد جدایی پدر و مادرش بوده و بدون سرپرست ادامه مسیر داده است. همچنین علیرغم داشتن بیماری روحی و روانی و دستور پزشک برای بستری هیچوقت این کار را نکرده است. روز حادثه نیز بدون انگیزه به مردم حمله کرده و پس از آن به محل ساخت ضریح امام حسین(ع) رفته و در آنجا توبه کرده است. دفاعیات خود را به چند بخش تقسیم می کنم. در بخش اول باید شرایط روانی موکلم مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: حسین بنا به اظهارات مکرر خود و سابقه ای که در بیمارستان امام حسین(ع) دارد سابقه بیماری روانی داشته و باید بستری می شده که توجه نکردن به این موضوع از جمله نواقص تحقیقات می باشد. همچنین بر اساس گزارش کارشناسی بیمارستان روزبه و هیات علمی ابتلا وی به بسیاری از اختلالات مورد تصدیق است. اشکالات در کار شناختی، اختلالات شخصیت، اختلالات تفکر و دیگرآزاری از جمله مواردی است که کارشناسان در متهم تایید کرده اند. همچنین بر اساس گزارشات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اعلام نظر در این زمینه باید اقدامات بسیاری را انجام داد. همچنین پزشکی قانونی اعلام کرده وی تحت تاثیر اختلالات روانی مرتکب جرم شده است اما اختلال در حدی که جنون باشد محرز نیست.

وی ادامه داد: با توجه به موارد مطرح شده مجروح کردن 11 نفر با چاقو بدون انگیزه و معرفی متهم پس از زیارت ضریح امام حسین(ع) اولین چیزی که به ذهن می رسد جنون متهم می باشد. به همین خاطر از دادگاه می خواهم برای بررسی نهایی سلامت روحی و روانی موکلم وضعیت او به هیات کارشناسی مجرب سپرده و مستندات در آن هیات مورد بررسی قرار گیرد.

توکلی ادامه داد: در خصوص شرایط اتهام نیز چنانچه محارب پیش از دستگیری توبه کند مجازات مذکور از وی برداشته می شود که این موضوع از سوی آیت الله شاهرودی نیز مورد تایید قرار گرفته است. موکل بنده نیز قبل از دستگیری به محل ساخت ضریح امام حسین(ع) رفته و در آنجا توبه کرده بود. از سوی دیگر تقاضا می شود که دادگاه از رئیس قوه قضائیه برای موکلم درخواست عفو کند.

وی افزود: براساس ماده 182 قانون مجازات اسلامی عنصر معنوی جرم محارب ایجاد یا قصد رعب و وحشت می باشد در حالی که موکلم در نخستین تحقیقات گفته احساس می کردم که مجروحان می دانستم که می خواهم آنها را بزنم. در خواب آنها را دیده بودم و فکر می کردم که حق با من می باشد. وی همچنین در بیمارستان روزبه هم گفته از درون مرا جادو کرده بودن و باید قصاص جرم را پس بدهم. در قرار اول بازپرس پرونده نیز اعلام شده متهم انگیزه را جدایی والدین و فشار روحی و روانی می داند که اینها نشان می دهد وی قصد رعب و هراس نداشته است. با توجه به باز بودن پرونده قتل موکلم از بابت قتل عمدی و ضرب و جرح و همچنین وضعیت جوانی او درخواست صدور حکم برائت را دارم.

قاضی صلواتی پس از دفاعیات وکیل متهم گفت: در خصوص دفاعیات آقای وکیل باید بگویم که متهم دو ماه مورد روانکاوی قرار گرفته و طی چند جلسه از سوی کارشناسان پزشکی قانونی سلامت روحی و روانی او مورد بررسی قرار گرفته است که د رگزارش نهایی اعلام شده اختلال در حدی که جنون باشد محرز نیست.

وی سپس با تفهیم اتهام دوباره به حسین از او خواست برای آخرین بار به دفاع از خود بپردازد که پسر جوان گفت: پشیمان هستم و از دادگاه می خواهم کمکم کند.

رئیس شبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از آخرین دفاعیات متهم با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: کشیدن سلاح چه گرم و چه سرد به قصد سلب آرامش و آسایش محارب است و دادگاه انقلاب با آن به شدت برخورد می کند. حکم این پرونده در فرصت قانون صادر می شود.