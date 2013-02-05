اجرای فاز دوم هدفمندی مستلزم ارزیابی کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی بعدازظهر سه شنبه در همایش "نقش اصناف در ارتقا سلامت اداری" در مجتمع فرهنگی ابن سینا همدان اظهار داشت: اقتصاد مهمترین و محوری ترین مسائل روز کشور است.

وی افزود: کشور از جهات مختلف برای ادامه حیات خود باید به ظرفیت های اقتصادی توجه و فعالیت های خوبی را ارائه دهد.

وی ادامه داد: صاحب نظران برجسته کشور باید با بهره گیری از این منابع عظیم زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم آورند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اقتصاد را موضوعی محوری دانست و گفت: فشار از این حوزه بیشتر احساس می شود چرا که اقتصاد یک پیوستگی فرامرزی دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان اقتصاد را نشانه گرفته اند و در اقتصاد همه درگیر هستند، افزود: اقتصاد یک مقوله به هم پیوسته است.

وی با بیان اینکه ایران منابع و ظرفیت های تولیدی بسیاری دارد که بیش از نیاز مصرف داخلی کشور است و باید صادر شود، گفت: برای برخی گردش مالی، خدمات، تجارب و تخصص‌ها به تعامل جهانی نیاز است.

وی ادامه داد: دشمنان نیز از توان بالای اقتصادی خود و اینکه سرنخ اقتصادی جهان در آن سوی دنیاست به مقابله با ایران برخاسته اند و اوضاع اقتصادی را بر ما تنگ کرده اند.

اهرم فشار در اختیار دشمنان ملت قرار گرفته است

پورمحمدی با اشاره به اینکه اکنون اهرم فشار در اختیار دشمنان ملت قرار گرفته است، گفت: لازمه ایجاد تحول در اقتصاد توجه به تولید، اشتغال و محیط کار است و در این راستا باید به حمایت سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار پرداخت.

وی با ابراز تأسف از اینکه در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ای با مشکل اقتصادی مواجه شدیم، افزود: در سالی که قرار بود به کار و اشتغال بیشتری بیاندیشیم با بیکاری بیشتری مواجه شدیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: باید برنامه ها کارشناسی تر اجرا و از تمام ظرفیت های کشور برای تولید و افزایش ارزش افزوده و تقویت فضای اقتصادی استفاده شود.

وی بر مهار تورم واقعی و انتزاعی تأکید کرد و افزود: اعمال تحریم‌ ها بر کشور مشکلات زیادی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی تحمل کرده است.

وی ادامه داد: علت اصلی فشارهای اقتصادی وارد کردن فشار و اختلال در نظام اقتصادی کشور است که باید در این مورد با اعمال مدیریت از این وضع به سلامت عبور کنیم.

تفکر و منش سرمایه ‌داری دوست و دشمن نمی‌ شناسد

پورمحمدی افزود: تفکر و منش سرمایه ‌داری دوست و دشمن نمی‌ شناسد و یک تفکر کور و بی مهاباست که فقط به تکاثر و افزایش سرمایه می ‌اندیشد.

وی عنوان کرد: فناوری و دانش در کشور نهادینه شده و حوزه ‌های دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقی کشور ظرفیت بالایی برای تولید، ارزش افزوده و فراورده‌ هایی با قابلیت‌ های کمیت و کیفیت خوب دارند که باید از این ظرفیت‌ ها هوشمندانه استفاده کرد.

وی با تأکید بر ساماندهی امور و مشکلات داخلی کشور گفت: باید با همبستگی و تفکر و دانش کشوری را که با اراده مردم ساخته شده از فشارهای اقتصادی عبور دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: اگر شورای شهر و شهرداری به مسائل بازاریان و اصناف توجه نمی کند باید شورای شهری انتخاب شود که مدافع حقوق باشند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری فقط نباید به فکر دو تا خیابان و زیباسازی آن باشد، افزود: شهر نیازمند فرهنگ، افکار، اقتصاد و انسان ‌های شهر است و شهرداری ‌ها باید شهرداری واقعی شوند و شوراها نباید شورای شهرداری ‌ها باشند.

منتخبان مردم باید نیازهای مردم و مصالح کشور را مدنظر قرار دهند

وی ادامه داد: در ادارات افرادی را منصوب کنید که دغدغه مردم و انگیزه کار داشته باشند و نمایندگانی انتخاب شوند که نیازهای مردم و مصالح کشور را مدنظر قرار دهند.

پورمحمدی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت: باید مدیر اجرایی را انتخاب کنید که واقعیت ‌های زندگی مردم را بشناسد و مشکلات مردم و جامعه را هوشمندانه و عالمانه با توان و ظرفیت ملی حل کند.

پورمحمدی با تأکید بر از دست ندادن فرصت ها بیان کرد: منابع و امکانات طبیعی و انسانی و تولیدی و قابلیت‌ های فراملی و بسترهای سیاسی و اجتماعی خوبی داریم که راه دسترسی به آن رأی مردم و انتخابات است که مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این همایش از سیدمحسن قشمی، جمشید قدیمی و احد جهان فرد که در دوران قبل از انقلاب زندانی سیاسی بودند تقدیر به عمل آمد.