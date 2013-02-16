نظرخواهی از 301 تشکل اقتصادی درباره هدفمندی/ تنها یک درصد موافق اجرای سریع و یکباره فاز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس نتیجه ارزیابی 301 تشکل اقتصادی مشارکت کنند در پایش وضعیت 22 مولفه محیط کسب و کار در تابستان سال جاری را منتشر کرد که طبق آن تشکل ها مولفه های کسب و کار را 5.73 از 10 (10 بدترین ارزیابی) اعلام کرده اند که نسبت به فصل گذشته تغییری نداشته ولی در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته (5.62 در تابستان 90) ارزیابی بدتری است.

نامساعدترین مولفه های ارزیابی شده توسط تشکل های اقتصادی در تابستان امسال به ترتیب عبارتند از بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، مشکل دریافت تسهیلات از بانکها و اعمال تحریم های بین المللی.

نکته قابل توجه در این پایش این است که بی ثباتی در قیمت مواد اولیه برای اولین بار به عنوان بدترین مولفه کسب و کار در ایران ارزیابی شد که این مسئله انعکاسی از بی ثباتی های اقتصادی در تابستان امسال بوده است.

بی‌ثباتی قیمت‌ها رکورددار ایجاد مانع در کسب و کار

در 7 گزارش قبلی مرکز پژوهش ها مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها همواره بدترین مولفه ملی محیط کسب و کار در ایران بوده است. مولفه هایی که در پایش تابستان 91 مساعدتر از سایر مولفه ها ارزیابی شده اند نیز عبارتند از ضعف زیرساخت های تامین برق، ضعف زیرساخت های حمل و نقل و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای خرید محصولات ایرانی مشابه.

مولفه بی ثباتی در قیمت مواد اولیه از زمستان 90 همزمان با افزایش و نوسان نرخ ارز به تدریج بدتر ارزیابی شده و در زمستان 91 به اوج خود رسیده است. ضعف بازار سرمایه درتامین تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، برگشت چک های مشتریان و همکاران، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده و موانع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه؛ از جمله مولفه هایی است که در پایش محیط کسب و کار کشور توسط 301 تشکل اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، در تابستان 1391 بخش خدمات، صنعت و کشاورزی با میانگین 6.21 ، 5.94 و 5.78 ارزیابی نامساعدتری از مولفه های محیط کسب و کار داشته اند. با اینکه در 7 فصل گذشته مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، مجموعا بدتر از بقیه مولفه ها ارزیابی می شد اما در تابستان 91 مولفه بی ثباتی در قیمت اولیه بدترین مولفه ارزیابی شده را به خود اختصاص داده است. در دوره اجرای این مطالعه طی تابستان امسال، ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای سقوط کرد.

پاسخ تشکل‌ها به تشکیل بورس گواهی ارزی

یکی از مهم ترین سوالاتی که از 301 تشکل اقتصادی پرسیده شد، تشکیل بورس گواهی ارزی بود که در این زمینه 43 درصد تشکل های مشارکت کننده در تابستان امسال با تشکل بورس گواهی ارزی و کشف نرخ ارز در آن، مخالفت کرده اند و 37 درصد موافق بوده اند.

در تابستان امسال همزمان با حاد شدن مشکل انتقال ارزهای حاصل از صدور نفت به داخل، بانک مرکزی طرح تاسیس بورس گواهی ارزی را مطرح کرد تا صادرکنندگان و عرضه کنندگان ارز بتوانند با واردکنندگان و متقاضیان ارز در محیطی شفاف ملاقات و مبادله کنند.

بسیاری از فعالان تجارت خارجی با این استدلال که تشکیل چنین بورسی راه را برای شناسایی تجار خارجی ایرانی توسط تحریم کنندگان خارجی هموار می کند با این طرح مخالفت کردند و عملا تشکیل بورس گواهی ارزی منتفی و به جای آن مرکز مبادلات ارزی تشکیل شد.

نظرخواهی از 301 تشکل اقتصادی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش سئوالی نیز از تشکل‌های اقتصادی درباره تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با این مضمون که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به کدام روش موافق هستید؟ اجرای سریع و یکباره، اجرای با شیب ملایم و تدریجی و یا توقف اجرای هدفمندی یارانه ها، پرسیده است. بررسی پاسخ‌ها که مربوط به تابستان امسال است، نشان می‌دهد: مجموعا 57 درصد از تشکل‌های اقتصادی خواهان توقف اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها بوده‌اند، 42 درصد موافق اجرای با شیب ملایم و تدریجی و تنها 1 درصد با اجرای سریع و یکباره طرح مخالفتی نداشته‌اند.

همچنین در پایش بهار امسال نیز 41 درصد از تشکل‌ها خواهان توقف اجرای هدفمندی یارانه ها، 49 درصد موافق با اجرای با شیب ملایم و تدریجی و 10 درصد نیز موافق اجرای سریع و یکباره طرح بوده اند. مقایسه پاسخ ها نشان می‌دهد که در مجموع مخالفت تشکل‌ها با ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بیشتر شده است.

جدول مقایسه‌ای نظر 301 تشکل اقتصادی درباره اجرای فازدوم هدفمندی

عنوان بهار 1391(درصد) تابستان 1391(درصد) اجرای سریع و یکباره 10 1 اجرا با شیب ملایم و تدریجی 49 42 توقف اجرای هدفمندی یارانه ها 41 57

به گزارش مهر، فهرست اسامی 301 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1391 به شرح ذیل است:

1- اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

2- اتحادیه تعاونی های تاکسی بار کشور

3- اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه کاران پارس

4- اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان سراسر کشور

5- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان روغن نباتی

6- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع نساجی و پوشاک و چرم ایران

7- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران

8- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران

9- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران

10- اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی و خدمات تولید کنندگان و فرآورده اهی گوشتی ایران

11- اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران

12- اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران

13- اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران

14- اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی صنعت مرغداری کشور

15- اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت

16- اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف راه آهن

17- اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران

18- اتحادیه صادر کنندگان زعفران ایران

19- اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی

20- اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

21- اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران

22- اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران

23- اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران

24- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران

25- انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

26- انجمن تولید لنت ترمز و کلاج

27- انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران

28- انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ماکارونی

29- انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان مولیبدن

30- انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

31- انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

32- انجمن شرکت های راه سازی ایران

33- انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها

34- انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی

35- انجمن صادر کنندگان صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی ایران

36- انجمن صنایع پروفیل در و پنجره یو پی وی سی ایران

37- انجمن صنایع تولید کنندگان سموم و دفع آفات نباتی

38- انجمن صنایع چینی ایران

39- انجمن صنایع طیور ایران

40- انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران

41- انجمن صنایع نساجی ایران

42- انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

43- انجمن صنعت تاسیسات ایران

44- انجمن صنعت تایر ایران

45- انجمن صنفی آردسازان ایران

46- انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

47- انجمن صنفی تولید کنندگان اسید سولفوریک و اولئوم

48- انجمن صنفی تولید کنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران

49- انجمن صنفی تولید کنندگان شیرآلات بهداشتی

50- انجمن صنفی تولید کنندگان ماءالشعیر و مالت

51- انجمن صنفی خودروسازان ایران

52- انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برقی در ایران

53- انجمن صنفی سازندگان یو پی اس ایران

54- انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

55- انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

56- انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب ایران

57- انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

58- انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران

59- انجمن صنفیصنایع فلزی و لوازم خانگی ایران

60- انجمن صنفی صنعت روکش تایر ایران

61- انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران

62- انجمن صنفی کارفرمایان مالکان کشتی

63- انجمن صنفی کارفرمایان نان صنعتی و ماشینی و واحدهای در حال تبدیل ایران

64- انجمن صنفی کارفرمایی افزودنی های صنایع غذایی

65- انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام

66- انجمن صنفی مدیریت کیفیت ایران

67- انجمن صنفی نمایندگی های ایران خودرو دیزل و گواه سراسر کشور

68- انجمن صنفی و صنعتی نشاسته، گلوکز و مشتقات آن

69- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

70- انجمن متخصصین صنعتی ایران

71- انجمن مدیران صنایع ایران

72- خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران

73- خانه صنعت و معدن ایران

74- خانه معدن ایران

75- سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی

76- سندیکای تولید کنندگان خمیرمایه ایران

77- سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

78- سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران

79- سندیکای صنعت مخابرات ایران

80- شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی، آرایشی

81- شرکت تعاونی سازندگان ملامین و فرآورده های وابسته

82- شرکت تعاونی فرآورده های روغن و دانه های روغنی

83- شورای ملی زعفران ایران

84- شورای ملی زیتون ایران

85- کانون انجمن های صنفی حفاران ایران

86- کانون سراسری پیمانکاران ایران

87- کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

88- کنفدراسیون صادرات ایران

89- کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع غذایی ایران

90- کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران

91- کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

92- کانون کارفرمایی انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی سراسر کشور

اردبیل

93- اتحادیه صادرکنندگان تولیدات صنعتی استان اردبیل

94- انجمن صنفی اتوبوس رانان خودراننده شهری شهرستان اردبیل و حومه

95- انجمن صنفی دندانسازان استان اردبیل

96- کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان اردبیل

97- مجمع امور صنفی اردبیل

اصفهان

98- اتاق تعاون استان اصفهان

99- اتحادیه پاپخانه ها و لیتوگرافی های اصفهان

100- انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان

101- انجمن صنفی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک استان اصفهان

102- انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان اصفهان

103- انجمن صنفی داروخانه های دامپزشکی استان اصفهان

104- انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای نجف آباد

105- انجمن صنفی شرکت های خدمات کشاورزی شهرستانهای لنجان، فلاورجان و مبارکه

106- انجمن صنفی صنایع قطعات خودرو نیرومحرکه شهرستان اصفهان

107- انجمن صنفی کارفرمایان حمل و نقل درچه غرب اصفهان

108- انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه توسعه استان اصفهان

109- انجمن صنفی مهندسان مشاور استان اصفهان

110- انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان

111- انجمن مدیران صنایع استان اصفهان

112- خانه صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان

113-کانون انجمن های صنعتی استان اصفهان

114- کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان

آذربایجان شرقی

115- اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تبریز

116-انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی آذربایجان شرقی

117- انجمن صنفی داروخانه داران دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

118-انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان یونولیت استان آذربایجان شرقی

119- انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی

120- خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی

121- کانون کارفرمایی استان آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

122- اتاق تعاون استان آذربایجان غربی

123- انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی آذربایجان غربی

124- انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان غربی

125- خانه صنعت و معدن آذربایجان غربی

126- مجمع امور صنفی شهرستان ارومیه

البرز

127- اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان میوه و تره بار استان البرز

128- انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استان البرز و غرب استان تهران

129- انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای داخلی کرج

130- انجمن صنفی شرکت های صاختمانی استان البرز

ایلام

131- اتاق بازرگانی ایلام

132- انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان دره شهر

133- انجمن صنفی پیمانکاران استان ایلام

134- مجمع امور صنفی ایلام

بوشهر

135- اتاق تعاون استان بوشهر

136-انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان بوشهر

137-انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان بوشهر

138- مجمع امور صنفی بوشهر

تهران

139- اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران

140- اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران

141- اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف محلی استان تهران

142- انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران

143- انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی استان تهران

144- انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

145- انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعات استان تهران

146- انجمن صنفی کارفرمایان کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران

147- انجمن صنفی مهندسان مشاور ناظر و طراح ساختمان استان تهران

چهارمحال و بختیاری

148- انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان چهارمحال و بختیاری

149- انجمن صنفی کارفرمایی تک رشته ای های آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری

150- انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی پشتیانی و غذایی استان چهارمحال و بختیاری

151- مجمع امور صنفی شهرکرد

خراسان جنوبی

152- اتاق تعاون خراسان جنوبی

153- انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

154- انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فناوری اطلاعات و امور مالی استان خراسان جنوبی

155- انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای بیرجند

خراسان رضوی

156. اتاق تعاون خراسان رضوی

157. انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی

158. انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حفاری و کاوش های زمینی خراسان رضوی

159. انجمن صنفی کارفرمایی آب بران آب های زیرزمینی دشت نریمانی مشهد

160. انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی تایباد، تربت جام

161. انجمن صنفی کارفرمایی مهدکودک های خصوصی تایباد

162. انجمن مدیران صنایع استان خراسان

163. خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

164. خانه کشاورز خراسان رضوی

165. کانون کارفرمایان حرف خراسان رضوی

خراسان شمالی

166. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بجنورد

167. انجمن صنفی دارندگان و رانندگان کامیون اسفراین

168. انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان خراسان شمالی

169. خانه صنعت و معدن استان خراسان شمالی

خوزستان

170. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی اهواز

171. انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک خوزستان

172. انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد رایانه شهرستان دزفول

173. انجمن صنفی تولیدکنندگان آزاد فنی‌وحرفه ای شهرستان مسجد سلیمان

174. انجمن صنفی تولیدکنندگان پلی‌استایرن استان خوزستان

175. انجمن صنفی رانندگان اتوبوس برون‌شهری

176. انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل شهرستان آبادان و شادگان

177. انجمن صنفی شرکت های خدماتی دزفول و حومه

178. انجمن صنفی کارفرمایی داروخانه های دامپزشکی استان خوزستان

179. انجمن صنفی نمایندگی های بیمه آسیا

180. مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی اهواز

181. مجمع امور صنفی تولیدی- خدمات فنی اهواز

زنجان

182. اتاق بازرگانی زنجان

183. اتاق تعاون استان زنجان

184. انجمن آبادگران استان زنجان

185. انجمن صنفی شرکت های خدماتی و پشتیبانی استان زنجان

186. انجمن صنفی کاریابی های استان زنجان

187. انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان زنجان

سمنان

188. اتاق تعاون استان سمنان

189. انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان سمنان

190. انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد غیررایانه ای سمنان

191. انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات دولت استان سمنان

192. انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فلزی استان سمنان

193. انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کانی غیرفلزی استان سمنان

194. انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگی های مجاز سایپا استان سمنان

195. انجمن مدیران صنایع استان سمنان

196. خانه صنعت و معدن سمنان

197. مجمع امور صنفی شهرستان سمنان

سیستان و بلوچستان

198. انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد آرایش و پیرایش استان سیستان و بلوچستان

199. انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان سیستان و بلوچستان

200. انجمن صنفی شرکت های خدماتی شهرستان های چابهار و نیکشهر و سرباز و کنارک

201. خانه صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان

فــــارس

202. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شیراز

203. انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان فارس

204. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس

205. انجمن صنفی شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی استان فارس

206. انجمن صنفی شرکت های حفاری استان فارس

207. انجمن صنفی کارفرمایی مدیران شرکت های خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی شهرستان

شیراز

208. انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه نوین استان فارس

209. انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان فارس

210. کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان فارس

قــزویـــــن

211. اتاق تعاون قزوین

212. انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان قزوین

213. انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان قزوین

214. انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی استان قزوین

215. انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین

216. انجمن صنفی معماران تجربی استان قزوین

217. انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا استان قزوین

218. انجمن های صنفی موسسات آموزشی کارآفرینی استان قزوین

219. کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان قزوین

قــــم

220. انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان قم

221. انجمن صنفی شرکت های خدماتی استان قم

222. انجمن مدیران صنایع استان قم

کردستان

223. انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای سنندج

224. انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران سقز

225. خانه صنعت و معدن کردستان

226. مجمع امور صنفی تولیدی خدماتی سنندج

کرمــــان

227. اتاق تعاون استان کرمان

228. انجمن صنفی حمل و نقل استان کرمان

229. انجمن صنفی سرمایه گذاران مجتمع های خدمات رفاهی بین‌راهی استان کرمان

230. انجمن صنفی کارفرمایی صافکاران و اتاقسازان شهرستان کرمان

231. مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی کرمان

کرمانشـــاه

232. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کرمانشاه

233. اتحادیه تعاونی های گاو شیری استان کرمانشاه

234. انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان کرمانشاه

235. انجمن صنفی کارفرمایی بتن کرمانشاه

236. انجمن صنفی کارفرمایی جهانگردی استان کرمانشاه

237. خانه صنعت و معدن و تجارت کرمانشاه

238. کانون کارفرمایان کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

239. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یاسوج

240. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی استان کهگیلویه و بویراحمد

241. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد

242. مجمع امور صنفی شهرستان بویراحمد

گلستان

243. انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان

244. انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آجر ماشینی استان گلستان

245. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مینی بوسرانی گرگان

246. انجمن صنفی مدیران آموزشگاه های آزاد رایانه آزادشهر، رامیان

247. خانه صنعت و معدن استان گلستان

گیــــلان

248. انجمن صنفی آرد استان های گیلان و زنجان

249. انجمن صنفی تلقیح مصنوعی دام استان گیلان

250. انجمن صنفی شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان کلانشهر رشت و حومه

251. انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای و داخلی کالای بندرانزلی

252. انجمن صنفی کارفرمایی واحدهای اقامتی مسافر شهرستان بندرانزلی

253. کانون کارفرمایی شرکت های مکانیزاسیون کشاورزی استان گیلان

لرستـــان

254. اتاق تعاون استان لرستان

255. انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان لرستان

256. انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای کالای بروجرد

257. انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های مسافربری بروجرد

258. انجمن صنفی نمایندگان سایپا و سایپا یدک استان لرستان

259. خانه صنعت و معدن استان لرستان

260. کانون انجمن های صنفی کارفرمایی سنگبری های لرستان

مازندران

261. انجمن سردخانه داران مازندران

262. انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی مازندران

263. انجمن صنایع همگن کانی غیرفلزی مازندران

264. انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان مازندران

265. انجمن صنفی پیشخوان خدمات دولتی استان مازندران

266. انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه آسیا استان مازندران

267. انجمن صنفی کلینیک های دامپزشکی استان مازندران

268. انجمن صنفی گل و گیاه زینتی شهرستان آمل و حومه

269. انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان مازندران

270. انجمن کارفرمایان صنایع شهرستان بابل

271. کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان مازندران

مرکزی

272. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اراک

273. انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان مرکزی

274. انجمن صنفی سنگبری های محلات

275. انجمن صنفی عایق های رطوبتی استان مرکزی

276. انجمن صنفی کارفرمایان و معدنکاران استان مرکزی

277. انجمن صنفی کانون آگهی های تبلیغاتی استان مرکزی

278. خانه صنعت و معدن استان مرکزی

279. مجمع امور صنفی شهرستان اراک

280. نظام صنفی رایانه ای استان مرکزی

هرمزگان

281. اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی بندرعباس

282. انجمن خرمای بندرعباس

283. انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای داخلی بندرعباس

هـمـــدان

284. اتحادیه مشاورین املاک و مستغلات شهرستان همدان

285. انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ نطفه دار استان همدان

286. انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان همدان

287. انجمن صنفی صادرکنندگان و واردکنندگان استان همدان

288. انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش ملایر

289. انجمن صنفی کارفرمایی سنگ کوبان(سیلیس کوبان) استان همدان

290. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی و فنی و مهندسی استان همدان

291. انجمن صنفی کارفرمایی صادرکنندگان استان همدان

292. انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کانی غیرفلزی استان همدان

یـــــزد

293. اتاق تعاون استان یزد

294. انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل یزد

295. انجمن صنفی شرکت های ساختمانی استان یزد

296. انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کالای شهرستان طبس و حومه

297. انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی استان یزد

298. انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات کاشی، سرامیک و چینی یزد

299. انجمن صنفی هتل ها و مراکز اقامتی استان یزد

300. خانه صنعت و معدن و تجارت یزد

301. کانون کارفرمایان استان یزد.