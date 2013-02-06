تحریم های جدید حلقه دیگری از اقدامات خصمانه است/ توصیه به حاکمان بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست در نشست امنیت ملی و سیاست خارجی که صبح امروز در نمایشگاه "دستاوردهای نظام اسلامی در پرتوی قانون اساسی" در مصلی تهران برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تحریم های جدید نفتی آمریکا برعلیه ایران گفت: تحریم هایی که در دستور کار قرار گرفته از تاریخ 6 فوریه بر این اساس است کشورهایی که نفت ایران را دریافت می کنند از این پس تنها می توانند در قبال آن کالا پرداخت کنند و پرداخت نقدی وجود نخواهد داشت.

وی افزود: این یک حلقه ای از سلسله اقدامات خصمانه بر علیه ایران است این تحریم ها به بهانه قطعنامه هایی صورت می گیرد که همه این قطعنامه ها بخاطر فعالیت های صلح آمیز هسته‌ای کشور ما بوده است.

مهمانپرست گفت: جالب این است که آنها تاکنون حتی یک سند بر علیه فعالیت های هسته ای کشورمان نداشته اند که نشان دهند که ما از اهداف صلح آمیز خود انحراف کرده ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنها تنها دلیلی را که برای این رفتار خود می آورند و توجیه می کنند این است که ما در آینده به سمت فعالیت های غیرصلح آمیز برویم. این خیلی غیرمنطقی در مورد همه کشورها می تواند چنین احتمالی وجود داشته باشد. اساسا قطعنامه‌هایی که علیه کشور ما صادر شده است غیرعادلانه می دانیم بخصوص قطعنامه هایی را که از حمایت همه کشورها برخوردار نیستند یا مصوبه هایی را که فقط آمریکا و اروپا به تنهایی بر علیه کشور ما اعمال کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این ادامه رفتار خصمانه علیه ملت ما است و جرم ملت ما این است که سی و چهار سال پیش استقلال خود را بدست آورد و وابستگی های خود را قطع کرد و می خواهد روی پای خود بایستد و آنها دوست ندارند یک کشور قدرتمند در منطقه مستقل شود و در حین فشارها پیشرفت کرده و تبدیل به یک الگو برای سایر کشورها باشد. از چیزی که می ترسیدند، اتفاق افتاده است آنها باید بپذیرند که با این رفتار اشتباه نمی توان جلوی حرکت ملت ها را برای دستیابی به استقلال گرفت.

مهمانپرست با اشاره به اینکه اگر قدرت های غربی به دنبال رابطه واقعی و محترمانه در جامعه امروز هستند، باید حقوق ملت ها را محترم بشمارند و به استقلال کشورها احترام بگذارند، بیان کرد: ملت ما ثابت کرده برای حفظ استقلال کشور که بزرگترین دستاورد نظام است تاکنون هزینه های سنگینی پرداخت کرده و به همین دلیل با این گونه رفتارها و فشار و تحریم ملت ما دست از اهداف آرمانی خود برنمی دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: ما به دنبال راه هایی هستیم تا این فشارهای جدید را نیز خنثی و از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. تنها مساله ای که آنها را تحریک می کند تا دست به این اقدامات بزنند این است که اقتصاد کشور ما وابسته به درآمد نفت است.

وی تاکید کرد: این آرزوی بزرگ ملت ما است که بودجه کشور را از وابستگی به درآمد نفت جدا کنیم. خوشبختانه از این تهدیدات به عنوان یک فرصت استفاده شده و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و امیدواریم با یک برنامه ریزی که دنبال می شود در آینده ای نزدیک وابستگی بودجه به نفت کلا قطع شود.

مهمانپرست تصریح کرد: به هرحال با این اقدام هم مقابله می کنیم و اتفاقا در برخی از بخش ها وقتی در قبال صادرات نفت محدودیت عدم پرداخت نقدی می گذارد، می توانیم حجم روابط تجاری را با کشورهایی که به آنها نفت صادر می کنیم، دو برابر کنیم، بالاخره 5، 10 یا 2 میلیارد نفت صادر می کنیم. در مقابل آن می توانیم کالاهای مورد نیاز را دریافت و حجم روابط را افزایش دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیان کرد: اما این رفتار در قبال ملت ما که می خواهند با جمهوری اسلامی ایران و ملت ما از راه گفتگو و مذاکره وارد شوند و از این ظرفیت عظیم برای منافع و مصالح خود استفاده کنند باید بدانند که این رفتارهای غلط تناقض دارد با آنچه که مطرح می کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در این باره که در آستانه سالگرد انقلاب بحرین هستیم و تظاهرات در این کشور همچنان ادامه دارد، گفت: همان موضوعی که ما در قبال همه ملت ها می خواهیم در قبال مردم بحرین نیز می خواهیم. ما معتقدیم ملت ها خواسته هایی دارند و این خواسته ها زمانیکه مشروع باشد و مسالمت آمیز بیان شود، باید اجابت شود.

مهمانپرست ادامه داد: بجای سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی نظامی خارجی باید حرف مردم را شنید و اگر اکثریت مردم خواسته ای داشتند دیگر راهی ندارد و باید رای اکثریت مردم حاکم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ما فکر می کنیم کشورهای منطقه در خلیج فارس و خاورمیانه اگر بدنبال اقتدار هستند و می خواهند بزرگ باشند، راه قوی شدن، متکی بودن به قدرت های غربی و خرید سلاح از آنها نیست، راه قوی بودن و مقتدر شدن برخورداری از حمایت اکثریت ملت خودشان است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در بحرین اگر می خواهند قوی باشند بهتر است بجای سرکوب مردم خواسته های آنان را بشنوند و به آن اجابت کنند. سرکوب مردم بحرین را یک نمونه از رفتار دوگانه کشورهای غربی می دانیم. همان کشورهایی که مدعی هستند می خواهند از حقوق ملت ها دفاع کنند و بخاطر این مساله در سوریه دست به هر اقدامی افراط گرایی و از بین بردن جان مردم زده اند مردم بحرین را نمی بینند و صدای آنها را نمی شنوند حتما کمک خواهیم کرد تا ملت ها به حقوقشان دسترسی پیدا کنند از رایزنی سیاسی با مقامات کشورها استفاده می کنیم و رایزنی با مقامات بحرین نکات مورد نظر خود را اعلام کردیم و رایزنی ها را ادامه خواهیم داد.

مهمانپرست ادامه داد: امیدواریم مقامات کشورهای منطقه متوجه باشند که خطر اصلی رژیم صهیونیستی است و باید از سرکوب مردم دست بردارند و حقوق مردم را به رسمیت بشناسند.