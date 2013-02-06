  1. اقتصاد
۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

گزارش میدانی مهر /

سقوط 120 هزار تومانی سکه و 130 تومانی دلار/ کاهشها ادامه دارد

سقوط 120 هزار تومانی سکه و 130 تومانی دلار/ کاهشها ادامه دارد

گزارش میدانی مهر از مرکز ارزفروشان تهرن از سقوط آزاد قیمت دلار و سکه در پی اعلام برنامه‌های جدید ارزی دولت و مجلس و آغاز دور جدید پیش فروش سکه حکایت دارد.

خبرنگار مهر از صرافی‌های واقع در میدان فردوسی تا چهارراه استانبول ( مرکز ارز فروشان تهران) گزارش داد: در پی اعلام برنامه‌های جدید ارزی دولت و و مجلس و آغاز دور جدید پیش فروش سکه در آینده‌ای نزدیک، کاهش قیمت انواع ارز و سکه در بازار آغاز شده است.

ساعت 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه قیمت سکه تمام بهار آزادی با 120 هزار تومان کاهش نسبت به دیروز در همین زمان، به یک میلیون و450 هزار تومان کاهش یافته است.

از بازار ارز هم خبر می‌رسد در پی اعلام برنامه جدید ارزی دولت و مجلس، قیمت دلار در ساعت 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه با 130 تومان کاهش نسبت به دیروز در همین زمان، به 3750 تومان رسیده است.

البته تعدادی از صرافان از درج قیمت انواع ارز و سکه در تابلوی قیمتی خود، خودداری کرده‌اند تا مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بازار شوند. 

فعالان بازار ارز و سکه پیش بینی می کنند که سقوط قیمت انواع ارز و سکه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. در حال حاضر قیمت یورو در بازار 5100 تومان، پوند 6000 تومان و درهم 1060 تومان است.

کد مطلب 1810508

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