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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد؛

تداوم سقوط قیمت دلار و سکه در روزهای آینده/ دلار 3650 تومان شد

تداوم سقوط قیمت دلار و سکه در روزهای آینده/ دلار 3650 تومان شد

با اجرایی شدن برنامه بانک مرکزی برای عرضه گسترده ارز به بازار و آغاز دور جدید پیش فروش سکه، پیش‌بینی‌ها از تداوم سقوط قیمت دلار و سکه در بازار در روزهای آینده حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است برنامه بانک مرکزی برای عرضه گسترده ارز به بازار و دور جدید پیش فروش سکه در روزهای آینده اجرایی شود.

با اجرایی شدن برنامه بانک مرکزی برای عرضه گسترده ارز به بازار و آغاز دور جدید پیش فروش سکه، پیش‌بینی‌ها از تداوم سقوط قیمت دلار و سکه در بازار در روزهای آینده حکایت دارد.

قیمت دلار در بازار در روز جاری (دوشنبه) به 3650 تومان، یورو به 4930 تومان و پوند به5660 تومان کاهش یافته، ضمن اینکه قمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 411 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 395 هزار تومان، نیم سکه به 710 هزار تومان، ربع سکه به 430 هزار تومان و سکه گرمی به 310 هزار تومان رسیده است.

 

کد مطلب 2000440

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